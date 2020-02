Oh Wonder сыграют на Atlas Weekend 2020 и это станет первым выступлением группы в Украине.

Инди-поп группа образовалась в Лондоне в 2014 году. В ее состав входят Джосефина Вандер Гюхт и Энтони Вест.

После выхода дебютного альбома, они получили всемирное признание. С сентября 2014 года группа в течение года выпускала по одной композиции. Все треки были выпущены в 2015 года.

Дуэт выступил с аншлагами в Лондоне, Париже, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе спустя неделю после выхода альбома.

Второй альбом Ultralife был представлен в 2017 году и также имел большой успех.

7 февраля выйдет третий альбом No One Else Can Wear Your Crown и уже летом его можно будет услышать на Atlas Weekend 2020.

Напомним, 30 января стало известно, что британские рокеры Placebo станут хедлайнерами Atlas Weekend 2020.