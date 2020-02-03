Дочь Джонни Деппа пришла на церемонию BAFTA в прозрачном платье без белья

20-летняя дочь голливудского актера Джонни Деппа появилась на публике в откровенном платье.
Американская актриса и модель Лили-Роуз Депп пришла на церемонию вручения кинопремии BAFTA в прозрачном кружевном платье без нижнего белья.
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Образ звезда дополнила массивными серьгами и браслетом.
Лизи-Роуз тщательно скрывает свою личную жизнь от публики, на своей странице в Instagram звезда публикует лишь модельные и снимки с друзьями.
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Ранее Факты ICTV писали, что в СМИ появились доказательства того, что актера Джонни Деппа избивала его бывшая жена Эмбер Херд, а также бросалась в него кастрюлями и сковородками.
Фото: Lilyrose_depp