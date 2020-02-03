В СМИ появились доказательства того, что актера Джонни Деппа избивала его бывшая жена Эмбер Херд, а также бросалась в него кастрюлями и сковородками.

На аудиозаписи, датированной 2015 годом, Депп просит супругу успокоиться после очередного конфликта.

– Я не буду драться с тобой. Ты ударила меня прошлой ночью. Я уехал вчера, чтобы ты успокоилась. Любимая, я уже говорил тебе, что дико боюсь, что когда-нибудь такие поступки закончится преступлением, – говорит актер.

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Однако в ответ Херд лишь “извиняется” за то, что не ударила Деппа по лицу еще сильнее.

Она также добавила, что может бросаться кастрюлями и сковородками, однако это “ничего не значит”.

К слову, Джонни Депп прилетел к бывшей жене Ванессе Паради и их детям в Париж, чтобы отметить Рождество.