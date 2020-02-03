Милла Йовович родила дочь 2 февраля. Девочку назвали Озиан.
Актриса и ее муж Пол Андерсон уже воспитывают двух дочерей.
О рождении сестры рассказала старшая дочь Йовович Эва Габо Андерсон на своей странице в Instagram. Также она опубликовала семейное фото из роддома, где актриса в окружении семьи держит на руках новорожденную Озиан.
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Напомним, в августе 2019 года появилась информации о беременности Миллы Йовович. Пара уже тогда знала пол будущего ребенка.
О пополнении актриса сообщила на 13-й неделе. По словам Йовович, она очень переживала из-за своего возраста и потерянной последней беременности.