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Мулан – финальный трейлер фильма от Disney

Финальный трейлер фильма Мулан появился на канале Walt Disney Studios в Youtube.

В нем кратко рассказывается о сюжете ленты – нападении гуннов на Китай, приказе императора о мобилизации мужчин из каждой семьи страны, и решение Мулан заменить своего отца, который уже не может воевать.

Также в трейлере можно увидеть больше сцен тренировки, которые Мулан проходит в военном лагере, где выдает себя за мужчину.

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Кроме того, большее внимание в ролике уделили и боевым сценам, которые будут играть большую роль в киноадаптации китайской поэмы.

Фанатам одноименного мультфильма нужно готовиться к тому, что новый фильм не будет веселым, а вместо этого будет рассказывать серьезную историю о жертве Хуа Мулан.

В украинских кинотеатрах Мулан появится 26 марта 2020 года.

К слову, Факты ICTV писали о лентах, которые могут получить Оскар в категории Лучший фильм.

Видео: Walt Disney Studios

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