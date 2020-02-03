Финальный трейлер фильма Мулан появился на канале Walt Disney Studios в Youtube.
В нем кратко рассказывается о сюжете ленты – нападении гуннов на Китай, приказе императора о мобилизации мужчин из каждой семьи страны, и решение Мулан заменить своего отца, который уже не может воевать.
Также в трейлере можно увидеть больше сцен тренировки, которые Мулан проходит в военном лагере, где выдает себя за мужчину.
Читайте: Список победителей кинопремии BAFTA 2020
Кроме того, большее внимание в ролике уделили и боевым сценам, которые будут играть большую роль в киноадаптации китайской поэмы.
Фанатам одноименного мультфильма нужно готовиться к тому, что новый фильм не будет веселым, а вместо этого будет рассказывать серьезную историю о жертве Хуа Мулан.
В украинских кинотеатрах Мулан появится 26 марта 2020 года.
К слову, Факты ICTV писали о лентах, которые могут получить Оскар в категории Лучший фильм.
Видео: Walt Disney Studios