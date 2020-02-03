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My Chemical Romance воссоединились и выступят на UPark Festival 2020

My Chemical Romance стали першим хедлайнером UPark Festival 2020.

Группа выступит 9 июля в Sky Family Park и это будет первый концерт в Украине.

My Chemical Romance образовались в 2001 году в США. Группа выпустила четыре альбома и прекратила свое существование в 2013 году.

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С выхода последнего альбома группы прошло уже 10 лет.

В октябре 2019 года стало известно о воссоединении My Chemical Romance. Изначально предполагалось, что группа один раз выступит в Лос-Анджелесе, но позже появились даты концертов в Австралии, Японии, Новой Зеландии, а теперь и в Киеве.

Напомним, британские рокеры Placebo станут хедлайнерами Atlas Weekend 2020. К слову, фестиваль пройдет с 7 по 12 июля, а My Chemical Romance на UPark Festival 2020 выступят 9 июля.

Фото: Dreamstime

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