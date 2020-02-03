Группа Go-A выпустила песню Соловей, с которой выступит на отборе на Евровидение.

В первом полуфинале отбора на Евровидение 2020, который состоится уже 8 февраля, группа выступит под номером 5.

Тест песни Соловей – Go-A

Ой ходила я в долину

По червоную калину,

Ой ходила я в долину

По червоную калину.

Назбирала квіточок,

Заплітала в віночок,

Заплітала в віночок,

Руту і барвіночок.

А до мене Ванюша

Із за гаю поспіша,

А до мене Ванюша

Ти Катруся хороша!

Мила моя Катруся

Я з тобою люблюся,

Я з тобою люблюся,

Поки не зна матуся.

Соловей, соловей не співай раненько.

А мені на серденьку знов не веселенько.

Соловей, соловей ой як мені бути.

Вміла його полюбити – не вміла забути.

Якби я того не знала,

Я б з тобою не гуляла.

Не ходила долину,

Не ламала б калину.

Я з тобою люблюся,

Поки не зна матуся,

А як узна матуся, то розійдемося.

Соловей, соловей не співай раненько.

А мені на серденьку знов не веселенько.

Соловей, соловей ой як мені бути.

Вміла його полюбити – не вміла забути.

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В составе жюри нынешнего отбора – Тина Кароль, Андрей Данилко и Виталий Дроздов.

А тем временем Факты ICTV запустили голосование, чтобы узнать, кого из участников наши читатели хотят отправить на Евровидение 2020 от Украины.

Фото: GoAbandoriginal