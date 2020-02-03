Группа Go-A выпустила песню Соловей, с которой выступит на отборе на Евровидение.
В первом полуфинале отбора на Евровидение 2020, который состоится уже 8 февраля, группа выступит под номером 5.
Тест песни Соловей – Go-A
Ой ходила я в долину
По червоную калину,
Ой ходила я в долину
По червоную калину.
Назбирала квіточок,
Заплітала в віночок,
Заплітала в віночок,
Руту і барвіночок.
А до мене Ванюша
Із за гаю поспіша,
А до мене Ванюша
Ти Катруся хороша!
Мила моя Катруся
Я з тобою люблюся,
Я з тобою люблюся,
Поки не зна матуся.
Соловей, соловей не співай раненько.
А мені на серденьку знов не веселенько.
Соловей, соловей ой як мені бути.
Вміла його полюбити – не вміла забути.
Якби я того не знала,
Я б з тобою не гуляла.
Не ходила долину,
Не ламала б калину.
Я з тобою люблюся,
Поки не зна матуся,
А як узна матуся, то розійдемося.
Соловей, соловей не співай раненько.
А мені на серденьку знов не веселенько.
Соловей, соловей ой як мені бути.
Вміла його полюбити – не вміла забути.
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В составе жюри нынешнего отбора – Тина Кароль, Андрей Данилко и Виталий Дроздов.
А тем временем Факты ICTV запустили голосование, чтобы узнать, кого из участников наши читатели хотят отправить на Евровидение 2020 от Украины.
Фото: GoAbandoriginal