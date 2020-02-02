В Лондоне в Альберт-холле состоялась 73 церемония награждения кинопремии BAFTA 2020.

Она является достаточно знаковой для артистов, так как часто обладатели премии также забирают и золотые статуэтки Оскар от Американской киноакадемии.

По количеству полученных наград BAFTA триумфатором стал фильм 1917.

Читайте: От 1917 до Кролика Джоджо: главные номинанты на премию Оскар 2020

Факты ICTV публикуют полный список победителей BAFTA 2020:

Лучший фильм: 1917

Лучший британский фильм: 1917

Лучший режиссер: Сэм Мендес – 1917

Лучшая актриса: Рене Зеллвегер – Джуди

Лучший актер: Хоакин Феникс – Джокер

Лучшая актриса второго плана: Лора Дерн – Брачная история

Лучший актер второго плана: Брэд Питт – Однажды в Голливуде

Лучший оригинальный сценарий: Паразиты

Лучший адаптированный сценарий: Кролик Джоджо

Лучший неанглоязычный фильм: Паразиты

Лучший анимационный фильм: Клаус

Лучший саундтрек: Джокер

Лучший кастинг: Джокер

Лучшая операторская работа: Роджер Дикинс – 1917

Лучшие визуальные эффекты: 1917

Лучшее художественное оформление: 1917

Лучший дизайн костюмов: Маленькие женщины

Лучший грим и прически: Скандал

Лучший монтаж: Ford Vs Ferrari

Лучший звук: 1917

Лучший британский дебют (вручается сценаристу, режиссеру и/или продюсеру): Наживка

Лучший документальный фильм: Для Самы

Лучший короткометражный фильм: Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Лучший анимационный короткометражный фильм: Grandad Was A Romantic

Восходящая звезда (по итогам зрительского голосования) Майкл Уорд

К слову, поскольку церемония вручения премии Оскар состоится уже 10 февраля, то предлагаем вам напомнить полный список номинантов.