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Список победителей кинопремии BAFTA 2020

В Лондоне в Альберт-холле состоялась 73 церемония награждения кинопремии BAFTA 2020.

Она является достаточно знаковой для артистов, так как часто обладатели премии также забирают и золотые статуэтки Оскар от Американской киноакадемии.

По количеству полученных наград BAFTA триумфатором стал фильм 1917.

Читайте: От 1917 до Кролика Джоджо: главные номинанты на премию Оскар 2020

Факты ICTV публикуют полный список победителей BAFTA 2020:

  • Лучший фильм: 1917
  • Лучший британский фильм: 1917
  • Лучший режиссер: Сэм Мендес – 1917
  • Лучшая актриса: Рене Зеллвегер – Джуди
  • Лучший актер: Хоакин Феникс – Джокер
  • Лучшая актриса второго плана: Лора Дерн – Брачная история
  • Лучший актер второго плана: Брэд Питт – Однажды в Голливуде
  • Лучший оригинальный сценарий: Паразиты
  • Лучший адаптированный сценарий: Кролик Джоджо
  • Лучший неанглоязычный фильм: Паразиты
  • Лучший анимационный фильм: Клаус
  • Лучший саундтрек: Джокер
  • Лучший кастинг: Джокер
  • Лучшая операторская работа: Роджер Дикинс – 1917
  • Лучшие визуальные эффекты: 1917
  • Лучшее художественное оформление: 1917
  • Лучший дизайн костюмов: Маленькие женщины
  • Лучший грим и прически: Скандал
  • Лучший монтаж: Ford Vs Ferrari
  • Лучший звук: 1917
  • Лучший британский дебют (вручается сценаристу, режиссеру и/или продюсеру): Наживка
  • Лучший документальный фильм: Для Самы
  • Лучший короткометражный фильм: Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)
  • Лучший анимационный короткометражный фильм: Grandad Was A Romantic
  • Восходящая звезда (по итогам зрительского голосования) Майкл Уорд

К слову, поскольку церемония вручения премии Оскар состоится уже 10 февраля, то предлагаем вам напомнить полный список номинантов.

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