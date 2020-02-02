В Лондоне в Альберт-холле состоялась 73 церемония награждения кинопремии BAFTA 2020.
Она является достаточно знаковой для артистов, так как часто обладатели премии также забирают и золотые статуэтки Оскар от Американской киноакадемии.
По количеству полученных наград BAFTA триумфатором стал фильм 1917.
Читайте: От 1917 до Кролика Джоджо: главные номинанты на премию Оскар 2020
Факты ICTV публикуют полный список победителей BAFTA 2020:
- Лучший фильм: 1917
- Лучший британский фильм: 1917
- Лучший режиссер: Сэм Мендес – 1917
- Лучшая актриса: Рене Зеллвегер – Джуди
- Лучший актер: Хоакин Феникс – Джокер
- Лучшая актриса второго плана: Лора Дерн – Брачная история
- Лучший актер второго плана: Брэд Питт – Однажды в Голливуде
- Лучший оригинальный сценарий: Паразиты
- Лучший адаптированный сценарий: Кролик Джоджо
- Лучший неанглоязычный фильм: Паразиты
- Лучший анимационный фильм: Клаус
- Лучший саундтрек: Джокер
- Лучший кастинг: Джокер
- Лучшая операторская работа: Роджер Дикинс – 1917
- Лучшие визуальные эффекты: 1917
- Лучшее художественное оформление: 1917
- Лучший дизайн костюмов: Маленькие женщины
- Лучший грим и прически: Скандал
- Лучший монтаж: Ford Vs Ferrari
- Лучший звук: 1917
- Лучший британский дебют (вручается сценаристу, режиссеру и/или продюсеру): Наживка
- Лучший документальный фильм: Для Самы
- Лучший короткометражный фильм: Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)
- Лучший анимационный короткометражный фильм: Grandad Was A Romantic
- Восходящая звезда (по итогам зрительского голосования) Майкл Уорд
К слову, поскольку церемония вручения премии Оскар состоится уже 10 февраля, то предлагаем вам напомнить полный список номинантов.