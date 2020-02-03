В Украине на UPark Festival выступит канадская панк-рок-группа Sum 41.
Группа выступит 9 июля на территории Sky Family Park.
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Sum 41 образовалась в 1996 году. С момента подписания контракта с лейблом Island Records в 1999 году группа выпустила шесть студийных альбомов, три концертных альбома, два концертных DVD и более 15 синглов.
Самым успешным альбомом группы является All Killer No Filler. Он стал трижды платиновым в Канаде и платиновым в США.
Sum 41 известны своими продолжительными турне, которые нередко длятся более года и включают более 300 концертов.
Ранее Факты ICTV писали, что My Chemical Romance стали першим хедлайнером UPark Festival 2020.
Источник: Uparkfestival
Фото: Sum41
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