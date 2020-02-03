Весь киномир с нетерпением ждет новых лауреатов премии Оскар 2020, которых объявят в театре Dolby в Лос-Анджелесе в ночь с 9 на 10 февраля.

В этом году сразу 11 номинаций получила лента Тодда Филлипса Джокер. Еще по десять у фильмов Ирландец, 1917 и Однажды…в Голливуде.

Факты ICTV рассказывают о рекордсменах кинопремии с наибольшим количеством наград.

Титаник (1997)

14 номинаций, 11 премий Оскар

Абсолютным победителем по количеству номинаций и наград от киноакадемии является лента Джеймса Кэмерона Титаник. Картина взяла главные награды за лучший фильм, режиссуру и операторскую работу.

Титаник – фильм, о котором слышал чуть ли не каждый второй житель планеты. Лента рассказывает о катастрофе, которая произошла в 1912 году, когда пароход Титаник столкнулся с айсбергом. В центре сюжета не только сама катастрофа, но и история любви Джека и Роуз, которая путешествовала со своим женихом.

Интересно, что фильм Титаник стоил больше, чем сам лайнер Титаник. Строительство корабля обошлось в 4 млн фунтов (на сегодня это 100 млн фунтов), а бюджет фильма Кэмерона составил 125 млн фунтов.

Рейтинг IMDb: 7.8

Бен-Гур (1959)

12 номинаций, 11 премий Оскар

Киноакадемия по достоинству оценила работу режиссера, сценариста и художников, которые создали невиданные ранее спецэффекты. Актеры Чарлтон Хестон и Хью Гриффит также ушли с церемонии награждения со статуэтками.

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Эпическая история о гладиаторах разворачивается в 26 году от Рождества Христова. В центре сюжета – двое друзей Иуда и Мессала, которые оказались по разные стороны баррикад. Мессала отправляет аристократа Иуду на галеры. Герой вынужден бороться с обстоятельствами как раб и бедняк.

Лента Уильяма Вайлера является ремейком на картину Сидни Олкотта 1907 года. Интересно, что в СССР фильм не показывали из-за того, что его сюжет привязан к событиям Нового Завета.

Рейтинг IMDb: 8.1

Властелин колец: Возвращение короля (2003)

11 номинаций, 11 премий Оскар

Экранизация произведения Дж. Р. Р. Толкина смела все золотые статуэтки, оставив других номинантов позади. Картина взяла режиссуру, фильм, адаптированный сценарий и оригинальный саундтрек, который также невозможно забыть.

Третий фильм из трилогии Властелин колец. Двум хоббитам предстоит уничтожить кольцо власти и свергнуть Саурона, чтобы спасти человечество. Между тем войско Мордора направляется к стенам Минас-Тирит, а Арагорн, Гимли и Леголас идут Тропами мертвых, чтобы заручиться поддержкой проклятой армии.

Фильм Питера Джексона – единственный в жанре фэнтези, который удостоился награды за лучший фильм от киноакадемии.

Рейтинг IMDb: 8.9

Вестсайдская история (1961)

11 номинаций, 10 премий Оскар

Картина Роберта Уайза и Джерома Роббинса получила десять премий Оскар, начиная с режиссерской работы и заканчивая лучшим звуком и монтажом.

Вестсайдская история – рассказ о Ромео и Джульетте, адаптированный под 60-е годы. На улицах Вест-Сайда ведут жестокую борьбу две преступные группировки – Джеты и Акулы. Мария и Тони из разных уличных банд, но влюбляются друг в друга.

Фильм снимали в манхэттенском районе Вест-Сайд. В то время там были трущобы, которые были предназначены для сноса. Перед тем как снести квартал, там прошли съемки фильма. Позже на его месте построили Линкольн-центр.

Рейтинг IMDb: 7.5

Английский пациент (1996)

12 номинаций, 9 премий Оскар

Фильм Энтони Мингеллы стал лидером церемонии вручения Оскар в 1997 году, получив 9 статуэток, в том числе за лучший фильм, работу оператора, декорации и костюмы.

Конец II мировой войны. Молодая канадская медсестра ухаживает на заброшенной вилле за своим английским пациентом, который получил страшные ожоги во время авиакатастрофы в пустыне Сахара. Герой не помнит ничего, даже своего имени, а жизнь постепенно в нем угасает.

Картина построена на основе одноименного романа Майкла Ондатже, за который писатель в 1992 году получил Букеровскую премию.

Рейтинг IMDb: 7.4

Последний император (1987)

9 номинаций, 9 премий Оскар

Фильм легендарного Бернардо Бертолуччи взял награду за лучший фильм, режиссуру, сценарий и операторскую работу.

Лента рассказывает о последнем императоре Китая Пуи. Ему предсказали 10 тыс. лет счастья, в 1908 году, в возрасте трех лет, его возвели на трон Дракона, он мог делать все, кроме как оставлять стены дворца. Пуи живет в Запретном городе, куда не доходят вести об изменениях, однако изменения в XX в. повлияли на жизнь императора.

Лента создана на основе реальных событий, описанных в автобиографии императора Пуи. Одним из консультантов фильма выступил Пу Цзе, брат последнего императора и один из персонажей картины.

Рейтинг IMDb: 7.7

Жижи (1958)

9 номинаций, 9 премий Оскар

Абсолютная победа во всех заявленных номинациях. Статуэтку получили режиссер фильма, оператор, сценарист, а также художники.

Фильм Винсента Минелли рассказывает о молодой девушке, из которой хотят сделать настоящую кокетку. А между тем сама героиня мечтает о большой и настоящей любви.

В 1959 году лента установила рекорд по количеству наград, но уже в следующем году его побил Бен-Гур.

Рейтинг IMDb: 6.7

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Фото: IMDb