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Без белья: Тина Кароль снялась в откровенной фотосессии

Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками откровенным фото.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала снимок, на котором предстала в жакете без белья.

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Ее образ дополнили изысканные украшения. На губы певица нанесла ярко-красную помаду.

Менее чем за 4 часа публикация звезды собрала 30 тыс. лайков.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Ранее Тина Кароль появилась на одной сцене вместе с солисткой группы The Нardkiss Юлией Саниной в весьма эффектных нарядах.

Фото: Tina_karol

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