Певец KHAYAT выпустил песню Call for Love, с которой он выступит на нацотборе на Евровидение.
К слову, исполнитель уже принимал участие в нацотборе в 2019 году, но тогда ему не удалось пройти в финал.
О чем в этом году поэт KHAYAT в своей конкурсной песни – читайте в материале.
|Call for Love
|Призыв к любви
|Let me hold you tight
Through the day and night
Rolling out of sight. So silent.
I’m for all the sakes
Taking all it takes
Wanna break the walls inside ya
|Позволь мне крепко тебя обнять
Днем и ночью
Но ты исчезаешь из поля зрения прочь. Так тихо.
Я готов на все
Приму все, что нужно
Потому что хочу сломать стены внутри тебя
|God is all you’ve got
Let me help you out
You won’t make me stop
Hiding in your heart and call
|Бог – это все, что у тебя есть
Позволь мне помочь тебе
Ты не заставишь меня остановиться
Прячется в своем сердце и зовет
|For love
For love
For love
For love
Call for love
Call for love
|Для любви
Для любви
Для любви
Для любви
Зов любви
Зов любви
|Hate me and crave me
Beg me and slave me
Loose and Obtain me
Let me, just let me
|Ненавидь меня и жажди меня
Проси меня и поработи меня
Отпусти и получи меня
Позволь мне, просто позволь мне
|God is all you’ve got
Let me help you out
You won’t make me stop
Hiding in your heart and call
|Бог – это все, что у тебя есть
Позволь мне помочь тебе
Ты не заставишь меня остановиться
Прячется в своем сердце и зовет
|For love
For love
For love
For love
Call for love
Call for love
|Для любви
Для любви
Для любви
для любви
Зов любви
Зов любви
|God is all you’ve got
Let me help you out
You won’t make me stop
Hiding in your heart and call
|Бог – это все, что у тебя есть
Позволь мне помочь тебе
Ты не заставишь меня остановиться
Прячется в своем сердце и зовет
|For love
For love
For love
For love
And call for love
|Для любви
Для любви
Для любви
для любви
Зов любви
Зов любви
Читайте: Песни участников нацотбора на Евровидение 2020
Напомним, первый полуфинал отбора состоится 8 февраля, второй – 15 февраля. В финале участники встретятся 22 февраля.
Ранее Факты ICTV публиковали полный список участников национального отбора на Евровидение 2020.