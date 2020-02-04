GIO выпустил авторскую песню, с которой выступит на отборе на Евровидение 2020.
В первом полуфинале, который состоится 8 февраля, певец выступит под номером 7.
– В песне Feeling so Lost есть смысл и месседж, который я хочу донести людям. Это месседж в том, что все мы иногда чувствуем себя потерянным, по тем или иным обстоятельствам. Но не нужно бояться этого, не нужно бояться любить, даже если вам не отвечают взаимностью и делают вам больно.
Нужно любить окружающих и самое главное делать это искренне и тогда вокруг наступит мир и взаимопонимание. Именно поэтому я решил участвовать в нацотборе с этой песней, чтобы поделится моей историей и любовью с миллионами украинцев, и надеюсь и со всем миром, – сказал певец.
О чем поет GIO в песне Feeling so Lost, узнали Факты ICTV.
Текст и перевод песни Feeling so Lost – GIO
Feeling so Lost
I remember that moment we met in a library
That second I knew that you are my destiny
You were so cute, too beautiful too
Guy like me wasn’t that good for you
And every second breathtake from that day I wanted to
Make you the happiest girl in the world
But you pushed me away, you were afraid
But somewhere inside you just want me to stay
Why you feeling so lost, I don’t understand
I’m the one you can trust all your fears and regrets
Why you feeling so lost, I don’t understand
I’m the one you can trust all your fears and regrets
By how many friends I’ve been told just to give it up
You better find someone else
But I was afraid to make a mistake
What if I’ll never love someone again
Why you feeling so lost, I don’t understand
I’m the one you can trust all your fears and regrets
Why you feeling so lost, I don’t understand
I’m the one you can trust all your fears and regrets
Why you feeling so lost
Why you feeling so lost
Why you feeling so lost
So lost
I remember that moment we met in the library
That second I knew that you are my destiny
You were so cute, too beautiful too,
Guy like me wasn’t that good for you
But why you feeling so lost, I don’t understand
I’m the one you can trust all your fears and regrets
Why you feeling so lost
Чувство потерянности
Я помню тот миг, когда мы встретились с тобой в библиотеке
Тогда я и понял, что ты моя судьба
Но ты была такая милая и красивая,
что парень вроде меня был тебя недостоин
И с каждым вторым вздохом с того дня я хотел
Сделать тебя самой счастливой девушкой на свете
Но ты меня оттолкнула, ты была напугана
Но где-то внутри ты просто хотела, чтобы я остался
Почему ты чувствуешь себя такой потерянной, я не понимаю
Я тот, кому ты можешь доверить все свои страхи и сожаления
Почему ты чувствуешь себя такой потерянной, я не понимаю
Я тот, кому ты можешь доверить все свои страхи и сожаления
Сколько друзей мне говорили, просто забудь ее
Тебе лучше найти другую
Но я боялся ошибиться
Что если я больше никогда не полюблю
Почему ты чувствуешь себя такой потерянной, я не понимаю
Я тот, кому ты можешь доверять все свои страхи и сожаления
Почему ты чувствуешь себя такой потерянной, я не понимаю
Я тот, кому ты можешь доверять все свои страхи и сожаления
Почему ты чувствуешь себя такой потерянной
Почему ты чувствуешь себя такой потерянной
Почему ты чувствуешь себя такой потерянной
Такой потерянной
Я помню тот миг, когда мы встретились с тобой в библиотеке
Тогда я и понял, что ты моя судьба
Но ты была такая милая и красивая, что парень вроде меня был тебя недостоин
Почему ты чувствуешь себя такой потерянной, я не понимаю
Я тот, кому ты можешь доверить все свои страхи и сожаления
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В составе жюри нынешнего отбора – Тина Кароль, Андрей Данилко и Виталий Дроздов.
А тем временем Факты ICTV запустили голосование, чтобы узнать, кого из участников наши читатели хотят отправить на Евровидение 2020 от Украины.
Фото: СТБ