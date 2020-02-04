Певец GIO стал участником нацотбора на Евровидение 2020, а соревноваться он будет с композицией Feeling so Lost.

Однако представители артиста отметили, что опубликованная в интернете версия композиции не является окончательной. Над треком все еще работают в студии.

GIO – Feeling so Lost

Биография GIO

GIO – молодой музыкант, автор и композитор, который выступает в жанре pop-music.

Ранее певец участвовал в шоу Х-Фактор и пел с оркестром Lords of The Sound, что еще больше вдохновило GIО развиваться в сольном направлении.

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– Музыка – это моя жизнь и я мечтаю помогать и вдохновлять людей, делясь с ними самым сокровенным – моими песнями. Главный посыл моего творчества – миром движет любовь, искренность и душа, – отметил GIO.

Все песни, которые пишет GIO – это реальные истории и чувства, которые он пережил.

Осенью 2019 года GIO представил свой первый англоязычный сингл Feeling so Lost.

Также 14 ноября певец успешно провел свой первый сольный концерт в Bel Etage Music Hall, где музыкант представил 12 авторских песен.

Сейчас GIO активно работает над записью своего первого альбома и подготовкой к национальному отбору.

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