Группа KAZKA выступит в Киеве со всемирно известными Kadebostany

Украинская группа KAZKA выступит на одной сцене с мировой сенсацией из Швейцарии – группой KADEBOSTANY.

4 марта в столичном Дворце Спорта состоится большой сольный концерт первой украиноязычной группы, попала в топ-10 GlobalShazam, видеоработа на песню Плакала, которую посмотрели более 300 млн раз, стала абсолютным рекордсменом среди украинских артистов по количеству просмотров и попала в топ-100 лучших клипов на YouTube.

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– Вы сидите? Сядьте! Я не шучу! У меня есть для вас супер новость! Наконец, могу рассказать, кто 4 марта в киевском Дворце Спорта станет нашим secret guest и partner in crime!

Все, сдаюсь! Уже через месяц на концерте в Киеве мы споем вместе с нашим другом, невероятным артистом из Швейцарии – KADEBOSTANY! – написала солистка KAZKA Александра Зарицкая.