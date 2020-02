Дуэт MOONZOO та F.M.F. Sure – наименее известные участники нацотбора Евровидения 2020: на момент объявления конкурсантов их соцсети отслеживали около 360 подписчиков.

Сингл Maze предназначен для нацотбора на Евровидение 2020. О чем поется в этой песне?

Текст і переклад пісні Maze – MOONZOO feat. F.M.F. Sure

Maze

Call

Is the only thing i care about now

Standing here all by myself

Like a tree without ground

I’m сold

I’m so alone in the crowd

It’s 2 am you sleep right now

I’ve lost and found

We’re gonna get high or die

High on each other

I’ve been searching for so long

I’ve been looking for some love

But you’re the one baby you’re the one

Yeah you’re the one baby you’re the one

I’ve been searching for so long

I’ve been looking high and low

But you’re the one baby you’re the one

And I will always turn back to you

No matter what I will catch you

No matter what you gonna let me in

So you’re the one babe and I’m the one

Cuz you’re my maze and I’m your Faun

Let’s get high together

Fly together

Lord willing one day we’ll die together

You can’t run from this

You can’t hide from this

This is scary love

I got a monster heart

You can’t kill this vibe

When it’s you and I

So electrified

And it’s certified

That your the one baby

Youre the one

See

I got you exactly where I want you

Come a little closer

I can overdose you

Sex till your toes curl

Leave you comatose girl

Yea

Do you like that there

When I move you move

Go and do that there

Do you like that there

When I move you move

Go and do that there

Лабиринт

Звонок

Это единственное, что волнует меня сейчас

Я стою здесь один,

Как дерево без почвы

Мне холодно,

Я одинок в толпе,

Сейчас 2 часа ночи и ты спишь,

Я потерял и нашел себя

Мы поднимемся вверх или умрем

Высоко друг над другом

Я так долго искал

Я искал любовь

Но ты одна, детка, ты единственная

Да, ты одна, детка, ты единственная

Я так долго искал

Искал высоко и низко

Но ты одна, детка, ты единственная,

И я всегда буду возвращаться к тебе

Несмотря ни на что, я поймаю тебя

Несмотря ни на что, ты пустишь меня к себе

Это значит, что ты моя, детка, а я твой

Потому что ты мой лабиринт, а я твой Фаун

Давай поднимемся на высоту

Давай полетаем вместе

Господь видит, однажды мы вместе умрем

Ты не убежишь от этого

И не спрячешься от этого

Это жуткая любовь

У меня сердце чудовища

Тебе не уничтожить этот дух

Когда мы с тобой наедине

Вокруг все электризуется

И это очевидно, что ты – моя единственная, детка,

Моя единственная, понимаешь

Я доведу тебя до того, чего ты хотела

Подойди ближе

Я доведу тебя до передозировки,

Секс, пока твои ноги не загнутся

Оставлю тебя в коматозном состоянии

О да

Тебе нравится,

Двигайся вместе со мной,

Делай это там,

Тебе нравится,

Двигайся вместе со мной,

Делай это там.

– Для нас этот трек ассоциируется с тем, что часто наша жизнь – это как путешествие по лабиринту. Нам всем нужен кто-то, кто найдет нас, когда мы потерялись, и поможет найти выход, – поделились артисты.

Фото: moonzooband