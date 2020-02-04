Neck Deep выступят на UPark Festival 2020 в Киеве 9 июля.
Группа сформировалась в 2012 году. Дискография насчитывает три лонгплея.
Взлету популярности Neck Deep обязаны своим фанам, которые после пары синглов убедили их заняться музыкальной карьерой.
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В 2019 году Neck Deep отправились в свой первый тур по США и выступали на разогреве у blink-182.
Группа работает над новым альбомом и планирует тур по европейским фестивалям, куда входит и киевский UPark Festival 2020.
Ранее Факты ICTV писали, что My Chemical Romance стали першим хедлайнером UPark Festival 2020.
Фото: chrisblockd
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