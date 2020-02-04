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Толкалину раскритиковали за “голое” фото с розового озера в Крыму

41-летняя Любовь Толкалина разделась на берегу розового озера в Крыму и опубликовала фото. На актрису обрушился шквал критики от подписчиков ее аккаунта в Intagram.

Фото было выложено 22 января, но страсти в соцсети не утихают до сих пор.

На снимке Толкалина стоит в воде полностью обнаженная, а пикантные участки тела заретушированы.

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По ее словам, там нельзя фотографироваться в одежде.

– Фото сделано летом на розовом озере в Крыму. Мой чудесный фотограф сказала, что там нельзя фотографироваться в одежде. Ну что делать?! Особенно если никого нет вокруг… Я вообще всем рекомендую отправиться в Крым, чтобы посетить это место. Когда вы там окажетесь, у вас не будет сомнений в том, что там нужно фотографироваться, – сказала она.

Толкалина добавила, что выложила снимок в соцсеть из-за предыдущего фото – половину кадра занимает ее ступня. Многие подписчики раскритиковали его, поэтому новая фотография стала вызовом.

– Дело в том, что я однажды зашла на страницу моей подруги Лизы Арзамасовой и увидела удивительный кадр, где она своей ступней заслоняет половину своего лица. Мне показалось, что это удивительная, экспрессивная, классная, озорная фотография с потрясающим зарядом бодрости. Поэтому мы сделали похожий снимок с моей подругой Инной Гомес во время прогулки в чудесном парке Айвазовского. Когда я выложила это фото, то совершенно не думала, что оно может кого-то смутить. Но подписчики стали писать невероятные комментарии. Они начали искать изъяны педикюра, читать какие-то линии стопы. И я подумала: если такую реакцию вызывает обнаженная стопа, то что же вы скажете на фото в стиле ню? – рассказала актриса.

 

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Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba)

Ранее украинская певица Настя Каменских показала обнаженную пятую точку в Instagram. Многие подписчики не оценили фото и предположили, что Насте больше нечего показать, кроме обнаженных фото.

Источник: sobesednik.ru

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