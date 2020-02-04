Шеннен Доэрти диагностировали четвертую стадию рака груди. 48-летняя актриса долго боролась с болезнью и несколько лет назад у нее началась ремиссия.

По словам Доэрти, вновь рак у нее обнаружили год назад, и он быстро прогрессирует. Сейчас болезнь находится на последней стадии.

Звезда решила рассказать о своей болезни, чтобы избежать слухов в сети и показать, что даже с четвертой стадией люди могут жить и работать.

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– Через несколько дней или недель станет известно, что у меня четвертая стадия рака, рак вернулся. Поэтому я здесь. Эту пилюлю трудно проглотить по многим причинам. Я словно окаменела. Я очень напугана, – сказала она.

– У меня бывают дни, когда я спрашиваю: “Почему я?”. А потом я иду и думаю: “Ну хорошо, а если спросить, почему не я?” Никто этого не заслуживает, но никто и не говорит: “Кто, кроме меня, этого заслуживает?” Так странно, что мне снова поставили этот диагноз, а кто-то ушел из жизни раньше меня, будучи абсолютно здоровым, – рассказала она.

Актриса рассказала, что настоящим испытанием для нее стало уведомить о раке своих близких. Долго об этом знали только муж Курт Исваринк, мать и актер Брайан Остин Грин.

Таким образом Доэрти намекнула на партнера по сериалу Беверли Хиллс Люка Перри, который умер от инсульта в прошлом году в возрасте 52 лет.

Источник: Good Morning Americа