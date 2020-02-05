5 февраля певица KRUTЬ представила песню 99 для национального отбора на Евровидение 2020.

Именно с этой песней Марина Круть выступит уже 8 февраля в первом полуфинале.

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Певица характеризует свой стиль как Инди-соул со звучанием бандуры.

В 2018 году KRUTЬ выпустила дебютный альбом ARCHE, а в 2019-м на свет появился ЕР Albino.

Ранее Факты ICTV писали, что в Роттердаме состоялась церемония жеребьевки полуфиналов конкурса Евровидение-2020. Украина выступит во второй половине первого полуфинала, который пройдет 12 мая.

Фото: Bandura_krut