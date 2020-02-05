Послухай сестро і брате,

Для печалі нема причин.

Щоб високо літати

Треба набрати розгін.

Бо це твій шлях

Це твоя дорога

Не помиляється той , хто нічого не робить.

В усіх буває, накриває

Та робить нас сильнішими те, що не вбиває.

Послушай сестра и брат,

Для печали нет причин.

Чтобы высоко летать

Надо набрать разгон.

Потому что это твой путь

Это твоя дорога

Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Со всеми бывает, накрывает

И делает нас сильнее то, что не убивает.