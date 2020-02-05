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99: о чем споет KRUTЬ на нацотборе Евровидения 2020

KRUTЬ – украинская певица, исполняющая авторскую музыку в стиле инди-соул с нотами бандуры.

Сингл 99 предназначен для нацотбора на Евровидение 2020. О чем говорится в этой песне?

Текст и перевод песни 99 – KRUTЬ 

Читайте: Список участников нацотбора на Евровидение 2020

99 99
This song is for everyone
When you lost and your hope is gone
While your tears put your fear away
It’s okay , just play this game		 Эта песня для всех
Когда ты потерялся и надежда покинула тебя
Пока твои слезы отталкивают твой страх
Все хорошо, продолжай дальше
Lalalalalala
don’t be shy
fallen one’s
Lalalalalala
Ninety nine
reasons to rise		 Лалалалала
Не стесняйся,
Если упал
Лалалалала
Есть девяносто девять
Причин подняться
Послухай сестро і брате,
Для печалі нема причин.
Щоб високо літати
Треба набрати розгін.
Бо це твій шлях
Це твоя дорога
Не помиляється той , хто нічого не робить.
В усіх буває, накриває
Та робить нас сильнішими те, що не вбиває.		 Послушай сестра и брат,
Для печали нет причин.
Чтобы высоко летать
Надо набрать разгон.
Потому что это твой путь
Это твоя дорога
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Со всеми бывает, накрывает
И делает нас сильнее то, что не убивает.
Lalalalalala
don’t be shy
fallen one’s
Lalalalalala
Ninety nine
reasons to rise		 Лалалалала
Не стесняйся,
Если упал
Лалалалала
Есть девяносто девять
Причин подняться

– Часто на пути встречаются падения, но если ты упал один раз, то у тебя есть еще 99 причин подняться и идти дальше к своей мечте, – так KRUTЬ прокомментировала идею своей песни.

Проект KRUTЬ появился в 2018 году.

Тогда Марина Круть (так зовут певицу) выпустила свою дебютную пластинку ARCHE.

Недавно Факты ICTV рассказали, с какой песней на нацотборе Евровидения 2020 выступит дуэт MOONZOO и F.M.F. Sure.

Фото: KRUTЬ

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