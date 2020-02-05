Украинская певица Assol (настоящее имя Екатерина Гуменюк) стала участницей национального отбора на Евровидение 2020, которая выступит восьмой в первом полуфинале 8 февраля.

– Я предполагала, что выберу конверт с первым полуфиналом 8 февраля, потому что цифра 8 сопровождает меня на протяжении всей жизни. Но то, что я буду еще и под номером 8, для меня было большим сюрпризом. 8 – мое любимое число, у меня есть татуировка на затылке – знак бесконечности. В общем, звезды сошлись, я счастлива! – отметила Assol.

Биография Assol

Екатерина Гуменюк родилась 4 июля 1993 года в Донецке. Известно, что отец певицы бизнесмен и экс-народный депутат от Партии регионов Игорь Гуменюк.

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Уже в 3 года она начала заниматься вокалом, а в 5 лет вышла на большую сцену.

Первый альбом у нее вышел в 7 лет, а славу и народную любовь принес сингл Алые паруса.

Assol активно занималась гастрольной деятельностью, а также не раз выходила на большую сцену вместе со взрослыми артистами.

В 2006 году состоялась презентация клипа на песню Оле-оле. 3 июня 2008 года в клубе Арена в Киеве состоялась презентация альбома Assol О тебе.

После этого певица сделала длительный перерыв в концертной деятельности ради учебы в Англии. Assol училась на юридическом факультете лондонского Coventry University, где изучала гражданское правоведение. Потом поступила на магистратуру по специальности Гостиничный и туристический менеджмент, которую закончила в 2019 году.

В 2012 году Assol участвовала в шоу Х-Фактор, однако покинула его на этапе тренировочного лагеря. В 2016 году певица также принимала участие в одном из украинских талант-шоу, однако одержать победу ей снова не удалось.

Что касается личной жизни, то Екатерина в 2019 году вышла замуж за бизнес-аналитика Артема Тараненко, которого знает много лет. Артистка выпустила авторский трек Тебе, посвященный мужу, и сняла романтический клип.

Ранее Факты ICTV писали, что отныне участником национального отбора на Евровидение 2020 в Украине может быть исполнитель или коллектив, который не осуществляет концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует ее во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины.