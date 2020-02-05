Боль ощущается везде: девушка Илона Маска о своей беременности

31-летняя арт-поп певица Клэр Элис Буше, более известная под псевдонимом Граймс, появилась в бьюти-ролике для Vogue. Девушка Илона Маска показала, как ухаживает за кожей и делает макияж.

В видео Граймс акцентирует внимание на своей беременности, отмечая, что ее кожа в этот особый период стала более чувствительной и проблемной.

– Я не знаю, происходит ли это у всех, но когда я забеременела, моя кожа стала покрываться покраснением и другими неприятными вещами. Делать макияж, когда вы беременны гораздо сложнее, – призналась она.

Ранее девушка Маска подтвердила слухи о беременности, пожаловавшись на плохое самочувствие.

– Я чувствую, что была очень плохо подготовлена. Я просто действительно не понимала, во что я ввязалась. Это тоже неплохое состояние, но работать стало намного сложнее. У меня много диких идей, но все сложно выполнить физически, – написала Граймс в посте, отметив, что на 25 неделе беременности боль ощущается везде.

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View this post on Instagram A post shared by Grimes (@grimes) on Jan 31, 2020 at 1:58pm PST

Певица не подтвердила, что забеременела именно от Илона Маска. Однако Граймс была вместе с основателем Tesla Илоном Маском на рождественской вечеринке Ким Кардашьян в декабре 2019 года, когда Граймс уже была беременна.

К слову, Илон Маск решил станцевать на церемонии запуска Tesla Model Y на заводе в Шанхае.