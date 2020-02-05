Джек Пэланс - украинец, который получил Оскар

Джек Пэланс – звезда голливудских вестернов и лауреат кинопремии Оскар. Его лучшим другом был Клинт Иствуд, а мечтой всей жизни – роль Тараса Бульбы. Пэланс не просто сын эмигрантов из Украины, он тот, кто гордился своими корнями и часто подчеркивал свое украинское происхождение.

Факты ICTV рассказывают о легенде Голливуда, актере Джеке Пэлансе, настоящее имя которого – Владимир Иванович Палагнюк.

— Я — украинец, а не россиянин, мои родители приехали из Украины, и мне здесь нечего делать. Я извиняюсь, но я будто по ошибке зашел не в ту комнату. Будет лучше, если я и мои друзья отсюда уйдем, – сказал Пэланс во время фестиваля Российских ночей в Лос-Анджелесе в 2004 году.

Тогда Джек Пэланс отказался от награды фестиваля, отметив, что он украинец и не имеет ничего общего с российским кинематографом. После чего покинул событие вместе с женой и частью присутствующих.

После награждения в зале должен был демонстрироваться украинофобский российский фильм 72 метра, в котором экипаж Черноморской субмарины отказался присягать на верность Украине. Поэтому Джек Пэланс имел достаточно мотивов, чтобы продемонстрировать свои взгляды.

Позже он раскритиковал другого актера Дастина Хоффмана, который такую ​​же награду взял, заявив, что его предки происходят из “российского” Киева, и он благодарен за это российскому народу.

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Двумя годами ранее Пэланс стал лауреатом кинопремии Оскар за роль второго плана Керли Вошбурна в комедии Городские пижоны режиссера Рона Андервуда. Кроме Пэланса, на награду претендовали актеры Томми Ли Джонс, Харви Кейтель, Бен Кингсли и Майкл Лернер.

Принимая награду из рук Вуппи Голдберг, актер четыре раза отжался от пола на одной руке, после чего сказал, что раньше его звали Владимиром, но продюсер первого фильма называл его Джеком.

— Тогда он сказал – Джек, ты выиграешь награду Академии. Ты в это веришь? – 42 года назад он был прав, – закончил свою речь Пэланс.

Мечтой его жизни была роль Тараса Бульбы.

Об этом он рассказал во время своего визита в Киев в 1996 году. Однако ей так и не суждено было сбыться. Лучшим другом Пэланса был актер и режиссер Клинт Иствуд, однако он не снялся ни в одном его фильме.

Хриплый голос и ожоги лица сформировали его амплуа, которое актер никогда не любил – жестокого преступника. Хрипота ему досталась во время боксерского поединка, когда он получил сильный удар в кадык. Выступая на ринге под псевдонимом Джек Браццо, он получил 15 побед, из которых 12 – нокаутом.

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Ожоги лица Пэланс получил во время службы в ВВС США. Во время одного из учебных полетов его бомбардировщик В-24 загорелся. Джек спасся, но получил ожоги.

После лечения Пэланс вернулся на фронт, был награжден боевыми наградами и демобилизовался в 1944 году. Льготы для ветеранов помогли Пэлансу поступить на факультет журналистки Стэнфордского университета. Позже он работал спортивным журналистом газеты и диктором на радио.

Как актер Пэланс дебютировал на Бродвее в пьесе Теннеси Уильямса Трамвай Желание в 1947 году вместе со звездой Марлоном Брандо. Именно тогда он сменил свое украинское имя Владимир на Уолтера Джека Пэланса. Дебют в кино состоялся три года спустя в триллере Паника на улицах режиссера Элиа Казана.

Самыми известными фильмами с его участием являются ленты Страшный суд (1961) реж. В. Де Сика, Танго и Кэш (1989) реж. А. Кончаловский/А. Магноли, Пренебрежение (1954) реж. Ж.-Л. Годар, Бэтмен (1989) реж. Т. Бертон, Фараоны и Роббертсоны (1994) ре. М. Ритчи и другие.

Джек Пэланс жалел, что большинство сыгранных им ролей были отрицательные: свою работу в Голливуде он критиковал, называя большинство своих фильмов мусором, а режиссеров – бездарями. Джеку всегда нравилась комедия, видимо, поэтому именно за комедию он и получил Оскар. Также Пэланс номинировался на награду в 1953 году за роль в триллере Внезапный страх режиссера Дэвида Миллера.

Среди интересных фактов о Пэлансе было и то, что он владел шестью языками: украинским, английским, итальянским, испанским, русским и французским. В кругу иностранцев с друзьями он часто разговаривал на украинском между собой. Также долгое время он был почетным президентом фонда Тризуб, который объединял рабочих украинского происхождения, работающих в киноиндустрии.

А еще Джек любил шутить. Он говорил, что является любимцем женщин и вне конкуренции. Актер мотивировал это тем, что его звезда на Аллее славы в Голливуде находится напротив известного магазина Frederick of Hollywood, который специализируется на продаже нижнего белья для женщин.

В украинском кинематографе он увлекался Александром Довженко, Сергеем Параджановым и Юрием Ильенко.

До конца жизни он оставался скромным и добрым человеком. Умер Джек Пэланс от инсульта в 2006 году в доме своей дочери в Монтесито (Калифорния, США) на 88 году жизни.

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