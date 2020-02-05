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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Идеален на 92,15% – Роберт Паттинсон возглавил рейтинг самых красивых мужчин

После длительных научных исследований Роберта Паттинсона признали самым красивым мужчиной в мире.

Роберт Паттинсон

Британский врач Джулиан Де Сильва провел расчеты по формуле золотого сечения и выяснил, что лицо Роберта Паттинсона совершенное.

Также врач отметил, что звезда Сумерок был в первой пятерке почти во всех категориях. 33-летний актер близкий к идеальному соотношению на 92, 15%. Он имеет классические формы и правильную челюсть.

– Роберт Паттинсон стал абсолютным победителем, когда мы оценили все черты его лица, степени физического совершенства, – сказал Де Сильва.

Единственный балл ниже среднего Паттинсон получил за губы, которые, по мнению хирурга, слишком тонкие.

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Роберт Паттинсон

Также в рейтинг самых совершенных людей вошли Генри Кавилл, Брэдли Купер, Брэд Питт и Джордж Клуни.

Ранее Факты ICTV писали, что ангелы Victoria’s Secret рассказали о домогательствах автора шоу Эда Разека.

Источник: Daily Mail

Фото: Getty Images

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