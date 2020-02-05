Оскар 2020: что входит в пакет подарков для номинантов премии

В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе состоится церемония вручения кинопремии Оскар 2020. Уже традиционно она пройдет в театре Dolby.

Кроме золотой статуэтки за неделю до церемонии всем номинантам в основных категориях (лучшая роль и режиссура) вручают пакет подарков.

В этом году 24 номинанта получат подарки общей стоимостью в $5,2млн: по $215 тыс. за набор.

Наборы собирает компания Distinctive Assets, а полную стоимость подарков оплачивают бренды, которые платят комиссию за участие от $4 тыс. до $50 тыс. Звездам тоже придется раскошелиться: погасить налог на доход от стоимости всех принятых и использованных подарков.

Самым дорогим подарком в этом году станет 12-дневный круиз на яхте Scenic Eclipse стоимостью более $78 тыс. Во время поездки предусмотрено погружение на подводной лодке.

Также среди подарков: романтическое путешествие на испанский маяк, который превратили в роскошный отель (от $1300 до $1800 за ночь), годовой абонемент на услуги брачного агентства Drawing Down the Moon Matchmaking ($20 тыс.), набор ухода и омолаживающих процедур общей стоимостью до $25 тыс.

Также в комплект входят достаточно экстравагантные подарки: вода обогащенная водородом ($29,99 за упаковку), аметистовые бомбочки для ванн ($75), повязка на голову для медитаций ($250), медицинская система сбора мочи, золотой вейп и бюстгальтер, который самостоятельно определяет размер груди.

Among the items in this year’s “Everyone Wins” Oscar Nominee Gift Bag? A “peezy,” a urine-specimen collection tool (see below); $25,000 for plastic surgery with Dr. Konstantin Vasyukevich and a bullet-proof security door. (The swag is curated by a marketing company, not AMPAS.) pic.twitter.com/1V0CWjTylA — Amy Kaufman (@AmyKinLA) February 3, 2020

Из съедобного в наборе будут шоколадные конфеты с экстрактом конопли, сироп и бальзам, с помощью которых можно приготовить напитки с каннабидиола, и конфеты из темного шоколада за $4,89. По словам основателя Distinctive Assets Лэша Фери, именно такие мелочи как конфеты иногда нравятся людям больше всего.

Часто кто-то из звезд отказывается от подарков. В прошлом году от пакета подарков отказалась актриса Гленн Клоуз. Она попросила передать его женской благотворительной организации. Среди нынешних претендентов на Оскар пока никто не отказался от презентов.

Напомним, букмекеры назвали главных номинантов на премию Оскар 2020.

Источник: Forbes