Оскар 2020: что входит в пакет подарков для номинантов премии

В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе состоится церемония вручения кинопремии Оскар 2020. Уже традиционно она пройдет в театре Dolby.

Кроме золотой статуэтки за неделю до церемонии всем номинантам в основных категориях (лучшая роль и режиссура) вручают пакет подарков.

В этом году 24 номинанта получат подарки общей стоимостью в $5,2млн: по $215 тыс. за набор.

Наборы собирает компания Distinctive Assets, а полную стоимость подарков оплачивают бренды, которые платят комиссию за участие от $4 тыс. до $50 тыс. Звездам тоже придется раскошелиться: погасить налог на доход от стоимости всех принятых и использованных подарков.

Самым дорогим подарком в этом году станет 12-дневный круиз на яхте Scenic Eclipse стоимостью более $78 тыс. Во время поездки предусмотрено погружение на подводной лодке.

Также среди подарков: романтическое путешествие на испанский маяк, который превратили в роскошный отель (от $1300 до $1800 за ночь), годовой абонемент на услуги брачного агентства Drawing Down the Moon Matchmaking ($20 тыс.), набор ухода и омолаживающих процедур общей стоимостью до $25 тыс.

Также в комплект входят достаточно экстравагантные подарки: вода обогащенная водородом ($29,99 за упаковку), аметистовые бомбочки для ванн ($75), повязка на голову для медитаций ($250), медицинская система сбора мочи, золотой вейп и бюстгальтер, который самостоятельно определяет размер груди.

Among the items in this year’s “Everyone Wins” Oscar Nominee Gift Bag? A “peezy,” a urine-specimen collection tool (see below); $25,000 for plastic surgery with Dr. Konstantin Vasyukevich and a bullet-proof security door. (The swag is curated by a marketing company, not AMPAS.) pic.twitter.com/1V0CWjTylA

— Amy Kaufman (@AmyKinLA) February 3, 2020