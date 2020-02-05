92-я церемония вручения наград кинопремии Оскар 2020 состоится в ночь с 9 на 10 февраля в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Примерно в 18.30 (1:30 по киевскому времени) начнется появление звезд и номинантов на красной дорожке, а сама церемония стартует в 20.00 (03.00 по Киеву).

Список всех номинантов на премию Оскар 2020 можно посмотреть здесь.

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Права на эксклюзивную трансляцию Оскар 2020 на территории Украины имеет лишь телеканал Украины. Также украинские зрители смогут посмотреть официальную церемонию во время трансляции на официальном канале академии в YouTube и на американском канале ABC.

Церемонию в прямом эфире будут транслировать в 225 странах мира. Как и в предыдущий год она пройдет без ведущего. Однако стало известно, кто будет вручать статуэтки будущим лауреатам кинопремии Оскар 2020.