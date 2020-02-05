Умер актер Дмитрий Бульба

В Санкт-Петербурге в ночь на 5 февраля умер российский актер Дмитрий Бульба.
Звезда сериалов Ментовские войны и Дорожный патруль ушел из жизни в возрасте 53 лет.
Дмитрий Бульба дебютировал в кино, снявшись в фильме Чернов.
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Настоящее признание ему принесла работа в театре. Роль Свидригайлова в спектакле Преступление и наказание стала одной из самых любимых среди его поклонников.
Последний раз Бульба снялся в 2017 году в сериале Шеф. Игра на повышения.
В театре Мастерская сообщили, что не стало уникального артиста и последнего русского трагика Дмитрия Бульбы.
От чего умер Дмитрий Бульба пока не сообщается.
Ранее Факты ICTV писали, что умер украинский режиссер и писатель Валерий Барановский.
Источник: Masterskaya.theatre
Фото: Masterskaya.theatre