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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Умер актер Дмитрий Бульба

В Санкт-Петербурге в ночь на 5 февраля умер российский актер Дмитрий Бульба.

Звезда сериалов Ментовские войны и Дорожный патруль ушел из жизни в возрасте 53 лет.

Дмитрий Бульба дебютировал в кино, снявшись в фильме Чернов.

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Настоящее признание ему принесла работа в театре. Роль Свидригайлова в спектакле Преступление и наказание стала одной из самых любимых среди его поклонников.

Последний раз Бульба снялся в 2017 году в сериале Шеф. Игра на повышения.

В театре Мастерская сообщили, что не стало уникального артиста и последнего русского трагика Дмитрия Бульбы.

От чего умер Дмитрий Бульба пока не сообщается.

Ранее Факты ICTV писали, что умер украинский режиссер и писатель Валерий Барановский.

Источник: Masterskaya.theatre

Фото: Masterskaya.theatre

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