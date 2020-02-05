Сашко Положинский покидает Тартак

5 февраля фронтмен группы Тартак Александр Положинский записал видеообращение к своим поклонникам.

Певец сообщил, что покидает проект.

– Для меня это очень болезненный момент, но держать это в секрете, как минимум, нечестно. Сегодня я решил прекратить свое участие в значительной части своей жизни. Я решил, что я больше не буду выступать с Тартаком, – сказал певец.

Читайте: История Украины за 5 минут: ТНМК представили новый клип

Положинский также поблагодарил всех своих фанатов за поддержку.

– Такие видосы не только трудно записывать, но и просматривать, чтобы понять, нормально ли объяснился. Но что тут скажешь? Это трудно и больно, но как чувствую, так поступаю и говорю. Спасибо за все хорошее, за любовь и поддержку! Что будет в будущем – не знаю, планов конкретных нет, – добавил артист.

Александр Положинский был одним из основателей группы Тартак. В свое время он был телеведущим одной из музыкальных программ телеканала ICTV.

Тартак – одна из первых украинских рэпкор-групп, основанная в 1996 году. В их дискографии насчитывается 10 альбомов.

Недавно Факты ICTV рассказывали о допросе Александра Положинского по делу Шеремета.

Фото: Тартак