Билли Айлиш откровенно высказалась о хип-хопе и нарвалась на критику

Американская певица, победительница в главных номинациях музыкальной премии Грэмми Билли Айлиш откровенно высказалась о музыкальной карьере, чем разозлила пользователей сети.

В интервью журналу VOGUE певица рассказала, что ей и ее брату Финнеасу нравится придумывать персонажей для песен и писать от их лица.

Билли Айлиш отметила, разница между фантазией и ложью значимая, и последняя очень часто встречается в хип-хопе.

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Певица сказала, что есть разница между тем, когда пишешь историю и лжешь.

– Этого сейчас много в рэпе, так делают рэперы, которых я знаю. Что-то вроде: При мне мой AK-47. Я такая: что? У тебя же нет оружия, – сказала Билли Айлиш.

Однако в сети бурно отреагировали на слова певицы.

– Она думает, что мы не знаем этого; Подруга, мы уже давно это знаем; Это не новость; Срочные новости; Билли Айлиш повторяет всем надоевшие темы о рэпе и хип-хопе, которые обсуждаются еще с 90-х, – написали пользователи в Twitter.

Ранее Факты ICTV писали, что на церемонии вручения кинопремии Оскар 2020, которая пройдет в Лос-Анджелесе в театре Dolby в ночь с 9 на 10 февраля, выступит 18-летняя певица Билли Айлиш.

Источник: VOGUE

Фото: Billieeilish