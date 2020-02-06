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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Киану Ривз и Пенелопа Круз: кто будет вручать награды Оскар 2020

Американская киноакадемия обнародовала имена еще нескольких актеров, которые будут вручать статуэтки Оскар во время церемонии кинопремии в Лос-Анджелесе.

Ранее стало известно, что на сцену для вручения наград поднимутся прошлогодние лауреаты премии: Рами Малек, Махершала Али, Оливия Колман и Реджина Кинг.

Впоследствии киноакадемия объявила еще список актеров: Зази Битц, Тимоти Шаламе, Уилл Феррелл, Галь Гадот, Минди Калинг, Джулия Луи-Дрейфус, Лин-Мануэль Миранда, Энтони Рамос, Марк Руффало, Келли Мари Трэн и Кристен Уиг.

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Компанию им составят: Джеймс Корден, Пенелопа Круз, Беани Фельдштейн, Дайан Китон, Зак Готтзаген, Шайя ЛаБаф, Джордж Маккей, Стив Мартин, Киану Ривз, Майя Рудольф и Сигурни Уивер.

Также статуэтки будут вручать: Джейн Фонда, Джош Гад, Том Хэнкс, Оскар Исаак, Сандра О, Натали Портман, Крис Рок и Тайка Вайтити.

Сама церемония Оскар 2020 пройдет в этом году, как и в прошлом, без ведущего.

К слову, на церемонии вручения кинопремии Оскар 2020 выступит 18-летняя певица Билли Айлиш.

Источник: The Academy

Фото: Dreamstime

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