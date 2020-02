Оскар 2020: Киноакадемия случайно слила список победителей Оскар 2020

В Киноадемии уже объяснили, что в Twitter случайно попали результаты зрителей, которым ранее предложили угадать победителей премии.

3 февраля на официальной странице Академии в Twitter появился список победителей премии Оскар 2020 – за неделю до официального награждения.

Согласно опубликованной таблице, Лучшим фильмом года признана корейская картина Пон Чжун Хо Паразиты, Лучшим режиссером стал Сэм Мендес (1917), а в номинациях Лучший актер и актриса победа досталась Хоакину Фениксу (Джокер) и Рене Зеллвегер (Джуди).

Читайте: Оскар 2020: где и во сколько смотреть онлайн-трансляцию

Лучшими актерами второго плана стали Брэд Питт (Однажды… в Голливуде) и Лора Дерн (Брачная история). Лучший оригинальный сценарий у Паразитов, а адаптированный – у Кролика Джоджо. Лучшая операторская работа – 1917, лучший мультфильм – Клаус, Лучший иностранный фильм – Паразиты, документальный – Для Самы.

Пост быстро удалили и опубликовали твит с объяснением:

We invited fans on Twitter to make and share your #Oscars predictions.

A ton of you already have!

A brief issue on Twitter made some of yours look like they came from our account.

They didn’t. This error is now resolved.

And we’ll reveal our picks on Sunday.

— The Academy (@TheAcademy) February 4, 2020