Оскар 2020: Киноакадемия случайно слила список победителей Оскар 2020

В Киноадемии уже объяснили, что в Twitter случайно попали результаты зрителей, которым ранее предложили угадать победителей премии.
3 февраля на официальной странице Академии в Twitter появился список победителей премии Оскар 2020 – за неделю до официального награждения.
Согласно опубликованной таблице, Лучшим фильмом года признана корейская картина Пон Чжун Хо Паразиты, Лучшим режиссером стал Сэм Мендес (1917), а в номинациях Лучший актер и актриса победа досталась Хоакину Фениксу (Джокер) и Рене Зеллвегер (Джуди).
Читайте: Оскар 2020: где и во сколько смотреть онлайн-трансляцию
Лучшими актерами второго плана стали Брэд Питт (Однажды… в Голливуде) и Лора Дерн (Брачная история). Лучший оригинальный сценарий у Паразитов, а адаптированный – у Кролика Джоджо. Лучшая операторская работа – 1917, лучший мультфильм – Клаус, Лучший иностранный фильм – Паразиты, документальный – Для Самы.
Пост быстро удалили и опубликовали твит с объяснением:
Мы хотели, чтобы фанаты в Twitter сделали собственные прогнозы и поделились. И многие из вас это уже сделали! Из-за сбоя в Twitter некоторые решили, что победители были опубликованы в нашем аккаунте. Это не так. Сейчас ошибка исправлена. И в воскресенье мы расскажем, кого выбрали.
We invited fans on Twitter to make and share your #Oscars predictions.
A ton of you already have!
A brief issue on Twitter made some of yours look like they came from our account.
They didn’t. This error is now resolved.
And we’ll reveal our picks on Sunday.
— The Academy (@TheAcademy) February 4, 2020
Действительно, накануне Киноакадемия запустила в соцсетях флешмоб, в котором попросила пользователей поделиться своими прогнозами относительно будущих победителей Оскара 2020.
К слову, букмекеры обновили коэффициенты на победителей кинопремии Оскар 2020.
Фото: IMDb