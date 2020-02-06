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Літаки: группа KAZKA выпустила пилотный саундтрек к фильму Свидание в Вегасе

Новый клип группы KAZKA на песню Літаки появился на официальном YouTube-канале. Известно, что это пилотный саундтек к киноленте Свидание в Вегасе.

В группе отмечают, что это композиция о настоящей любви, которая поднимает до небес.

Видео снималось в Лас-Вегасе (США). Для участников группы поездка в город ради съемок стала первой. Режиссером клипа стал Станислав Тиунов.

Читайте: Из одежды – только шапочка: солистка KAZKA снялась обнаженной

К слову, ранее стало известно, что украинская группа KAZKA выступит на одной сцене с мировой сенсацией из Швейцарии – группой KADEBOSTANY.

Большой сольный концерт состоится 4 марта в столичном Дворце спорта.

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