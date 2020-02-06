В ночь с 9-го на 10-е февраля в Лос-Анджелесе в театре Dolby состоится 92-я церемония вручения кинопремии Оскар 2020.

Среди огромного количества категорий определят лучшего актера и актрису в главной и роли второго плана.

Факты ICTV знакомят вас с актерами и актрисами, которые номинированы на кинопремию.

Номинанты на Лучшего актера

Хоакин Феникс

В фильме Джокер Хоакин Феникс исполнил роль Артура Флека – уличного клоуна, который мечтает о карьере стендап-комика. Он живет вместе с больной матерью в небольшой квартире в Готэме и страдает от редкого психического заболевания, которое вызывает у него приступы неконтролируемого смеха.

В один момент Артур Флек решает заставить всех страдать и превращается в злодея Джокера.

Актер уже получил награду Золотой глобус, отличие Гильдии актеров и Выбор критиков за свою роль в фильме Джокер.

Ранее Хоакин Феникс уже трижды номинировался на Оскар: в 2000 году за роль второго плана в фильме Гладиатор, в 2006 году за роль в фильме Переступить черту и в 2013 за актерскую работу в фильме Мастер.

Адам Драйвер

В Брачной истории актер исполнил роль Чарли Барбера – театрального режиссера, у которого начинается разногласия с женой, за которыми следует сложный бракоразводный процесс.

Читайте: От 1917 до Кролика Джоджо: главные номинанты на премию Оскар 2020

Он намерен спокойно разорвать брак, оставшись в дружеских отношениях с женой, актрисой Николь, но ситуация усложняются, когда в процесс вмешиваются юристы.

За роль в Брачной истории Драйвер получил награду лучшего актера на кинофестивале в Торонто.

Ранее актер только один раз был номинирован на Оскар: в 2019 году за роль второго плана в фильме Черный клановец.

Леонардо Ди Каприо

Герой Ди Каприо в Однажды…в Голливуде – актер Рик Далтон, который переживает не лучшие времена. Ему не везет в карьере. Он сетует на то, что ему светят съемки только в телевизионных шоу, и начинает пить.

Его персонаж остро контрастирует с героем Брэда Питта – Клиффом Бутом, своим ассистентом, который не перебирает ролями.

Ди Каприо уже является лауреатом Оскара за роль в ленте Выживший в 2016 году. Также он четыре раза был в числе номинантов: на роль второго плана в ленте Что гложет Гилберта Грейпа в 1994 году и на Лучшую роль в фильмах Авиатор (2005), Кровавый алмаз (2007) и Волк с Уолл-стрит (2014).

Джонатан Прайс

Герой Прайса – кардинал Хорхе Марио Бергольо, который собирается подать прошение об отставке. Папа Римский не принимает отставку кардинала и в процессе споров о проблемах католической церкви и взглядах на ее будущее, Папа признается Бергольо, что собирается отречься от папства.

Для 72-летнего Прайса – это первая номинация на Оскар в карьере.

Антонио Бандерас

Герой Бандераса – режиссер Сальвадор Майло, который переживает творческий кризис. Майло видится с важными людьми, как в жизни, так и в своих воспоминаниях. А еще судьба подбрасывает ему сюрпризы и шанс изменить будущее.

Для Бандераса это дебютная номинация от киноакадемии. Также у него есть пять номинаций на Золотой глобус в карьере. За роль в фильме Боль и слава Бандерас получил награду лучшего актера на Каннском кинофестивале.

Номинанты на лучшую актрису

Синтия Эриво

Эриво исполнила роль аболиционистки Гарриет Табмен, которой удалось сбежать от своих хозяев и войти в историю Америки, как одной из самых известных борцов против рабства.

Это первая номинация для актрисы от киноакадемии. Также у нее есть номинация на Золотой глобус за роль в ленте Гарриет.

Скарлетт Йоханссон

В ленте Брачная история Скарлетт сыграла актрису Николь Барбер, которая находится в стадии развода со своим мужем режиссером Чарли. Герои должны согласовать опеку над своим шестилетним сыном Генри.

В этом году Йоханссон киноакадемия впервые номинировала сразу как Лучшую актрису за фильм Брачная история и Лучшую актрису второго плана за роль в фильме Кролик Джоджо. Также у американки пять номинаций на Золотой глобус в карьере.

Сирша Ронан

В фильме Маленькие женщины Ронан сыграла Джо Марч, которая живет в Новой Англии в период Гражданской войны в США. Джо мечтает стать писательницей и совсем не хочет замуж. Она стремится добиться успеха в мире мужчин и доказать, что может самостоятельно обеспечивать семью.

Для актрисы это уже третья номинация на Оскар в карьере. В 2008 году ее номинировали за роль второго плана в ленте Искупление, а в 2016-м за роль первого плана в фильме Бруклин.

Шарлиз Терон

В фильме Скандал Терон сыграла роль журналистки и юриста Мегин Келли. Келли проработала на Fox News более 12 лет, занималась политическими и юридическими программами.

С 2016 года, присоединившись к инициативе телеведущей Fox News Гретхен Карлсон, обвинила медиамагната Роджера Эйлса в домогательствах.

Терон является лауреатом Оскар за главную роль в фильме Монстр в 2004 году. Также в 2006 году ее номинировали за работу в ленте Северная страна.

Рене Зеллвегер

Актриса сыграла певицу Джуди Гарленд. Сюжет фильма рассказывает о последних концертах Джуди Гарленд, приуроченных к 30-летию фильма Волшебник страны Оз, который сделал ее знаменитостью.

Зеллвегер является лауреатом Оскар за роль второго плана в ленте Холодная гора в 2004 году. Также у нее есть две номинации на главную роль за фильм Дневник Бриджит Джонс в 2002 году и мюзикл Чикаго в 2003.

Номинанты на Лучшую мужскую роль второго плана

Том Хэнкс

Герой Хэнкса в фильме Прекрасный день по соседству – телеведущий Фред Роджерс. У него берет интервью для Esquire циничный журналист Ллойд Фогель, однако во время общения с Роджерсом учится у него доброте и состраданию.

Хэнкс является двукратным лауреатом кинопремии за роль в фильмах Филадельфия (1994) и Форрест Гамп (1995). Также имеет три номинации на главную роль: Большой (1989), Спасти рядового Райана (1999) и Изгой (2001).

Энтони Хопкинс

Энтони Хопкинс исполнил роль Папы Бенедикта XVI в кинофильме Два Папы. События ленты разворачиваются, когда Папа решает отречься от престола и приглашает к себе в Ватикан кардинала Марио Бергольо.

Хопкинс является лауреатом премии Оскар за роль в фильме Молчание ягнят в 1992 году. Также он дважды номинировался за роль в фильмах Остаток дня (1994) и Никсон (1995).

Аль Пачино

Аль Пачино в фильме Ирландец сыграл профсоюзного деятеля Джимми Хоффа, который борется с влиянием Энтони Тони Про Провенцано и федеральным правительством.

Аль Пачино является лауреатом премии Оскар за роль в фильме Запах женщины (1993). А также – семикратным номинантом на премию Оскар: дважды за роль второго плана в фильмах Дик Трейси (1991) и Американцы (1993) и за главную роль в фильмах Крестный отец (1973), Серпико (1974), Крестный отец 2 (1975), Собачий полдень (1976), Правосудие для всех (1980).

Джо Пеши

Пеши в Ирландце Мартина Скорсезе сыграл роль Рассела Буфалино – главы криминальной семьи северо-востока Пенсильвании. Буфалино становится боссом и другом на всю жизнь для главного героя фильма Фрэнка Ширана.

Джо Пеши является лауреатом Оскар за роль второго плана Томми ДеВито в фильме Славные парни в 1991. Также он имеет еще одну номинацию в 1981 за фильм Бешеный бык.

Брэд Питт

В фильме Однажды… в Голливуде Питт исполнил роль каскадера Клиффа Бута. Его герой – ветеран войны, который живет в трейлере со своим питбулем Бренди, – возит лишенного прав актера Рика Далтона по городу и выполняет его мелкие поручения, надеясь получить роль на съемочной площадке.

Ранее Питт трижды номинировался на Оскар: за роль второго плана в ленте 12 обезьян (1996), главные роли в Загадочная история Бенджамина Баттона (2009) и Человек, который изменил все (2012).

Номинанты на Лучшую женскую роль второго плана

Кэти Бейтс

В фильме Ричард Джуэлл актриса сыграла роль Бобби Джуэлл, матери частного охранника Ричарда Джуэлла, который обнаруживает сумку с взрывным устройством и в срочном порядке уводит людей из зоны поражения.

Кэти Бейтс является лауреатом Оскар в 1991 году за фильм Мизери. Еще актриса имеет две номинации за роль второго плана в фильмах Основные цвета (1999) и О Шмидте (2003).

Лора Дерн

В фильме Брачная история актриса сыграла роль Норы Фэншоу, адвоката актрисы Николь Барбер, которая разводится со своим мужем, режиссером Чарли. Фэншоу призывает Николь давить на своего мужа во время бракоразводного процесса.

В 1992 году Дерн номинировалась на Оскар за роль первого плана в ленте беспутной Роза, а в 2015 году за роль второго плана в фильме Дикая.

Скарлетт Йоханссон

В фильме Кролик Джоджо Йоханссон сыграла роль Рози, матери мальчика Джоджо. История разворачивается в нацистской Германии в период II Мировой войны. Рози прячет в своем доме еврейскую девочку Эльзу. Конфликт нарастает, когда об Эльзе узнает Джоджо.

В этом году Йоханссон киноакадемия впервые номинировала сразу в двух категориях первого и второго плана.

Флоренс Пью

В фильме Маленькие женщины актриса исполнила роль младшей сестры Марч – Эми. Героиня мечтает переехать в Рим и стать известной художницей. События ленты разворачиваются во времена Гражданской войны в США.

Для актрисы это дебютная номинация от киноакадемии.

Марго Робби

В фильме Скандал Робби сыграла роль продюсера Кайли Посписил. Ее героиня вымышленный персонаж в реальной истории о домогательствах медиамагната Роджера Эйлса на Fox News.

Для Робби это вторая номинация на Оскар. В 2018 году она номинировалась за главную роль в фильме Я, Тони.

Напомним, букмекеры назвали претендентов на Оскар 2020.