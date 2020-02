В США умер актер Кирк Дуглас, ему было 103 года. О случившемся рассказал его сын Майкл Дуглас.

Он добавил, что его отец прожил хорошую жизнь, а оставил после себя фильмы, которые будет смотреть будущие поколения.

Кирк Дуглас начал карьеру после Второй Мировой войны, а уже спустя несколько лет был дважды номинирован на Оскар — за роль в фильме Чемпион и роль в ленте Злые и красивые.

Среди его самых известных фильмов — Спартак, Семь дней в мае, Горит ли Париж, Крутые ребята, Ярость, Жажда жизни.

В 1996 году Кирк Дуглас был удостоен Оскара за 50-летний вклад в кинематограф.

“Dad- I love you so much and I am so proud to be your son.” Read Michael Douglas’ full tribute to his father Kirk Douglas, who died today at age 103: https://t.co/IB6oP7pLlk pic.twitter.com/Q9g2uA5hpT

— The Hollywood Reporter (@THR) February 6, 2020