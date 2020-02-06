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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Умер легендарный актер Кирк Дуглас

В США умер актер Кирк Дуглас, ему было 103 года. О случившемся рассказал его сын Майкл Дуглас.

– Для всего мира мой отец был легендой, актером из золотого века кинематографа, гуманистом, чья приверженность идеям справедливости должна быть примером для всех нас, — сказал Майкл Дуглас.

Он добавил, что его отец прожил хорошую жизнь, а оставил после себя фильмы, которые будет смотреть будущие поколения.

Кирк Дуглас начал карьеру после Второй Мировой войны, а уже спустя несколько лет был дважды номинирован на Оскар — за роль в фильме Чемпион и роль в ленте Злые и красивые.

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Среди его самых известных фильмов — Спартак, Семь дней в мае, Горит ли Париж, Крутые ребята, Ярость, Жажда жизни.

В 1996 году Кирк Дуглас был удостоен Оскара за 50-летний вклад в кинематограф.

Кроме того, Дуглас написал десять романов и мемуаров. Он занимает 17-ю строку в списке Американского института киноискусства среди величайших мужчин-легенд экрана классического голливудского кино.

Ранее Факты ICTV писали, что умер украинский режиссер и писатель Валерий Барановский.

Источник: The Hollywood Reporter

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