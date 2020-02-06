Ведьмак: Кармель Ланиадо сыграет новую героиню в сериале

В сериале Ведьмак запланировали расширение актерского состава.
Актриса Кармель Ланиадо получила роль девочки Вайолет.
Она успела сняться в новом Докторе Дулиттле с Робертом Дауни младшим.
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Ее персонаж в сериале будет довольно капризным, однако за этим прячется светлый ум и некая склонность к садизму.
В серии компьютерных игр, как и в произведениях Анджея Сапковского, автора идеи сериала, такой героини не было.
Появление Вайолет ожидается минимум в трех эпизодах нового сезона. Премьера состоится в 2021 году.
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Сериал Ведьмак – самая успешная премьера на цифровой платформе Netflix.
Ранее Факты ICTV рассказывали о том, как песня из сериала Ведьмак стала известным мемом конца 2019 года. Популярной стала фраза из песни: Ведьмаку заплатите чеканной монетой.
Источник: Deadline
Фото: carmellaniadoofficial