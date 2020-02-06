Ведьмак: Кармель Ланиадо сыграет новую героиню в сериале

В сериале Ведьмак запланировали расширение актерского состава.

Актриса Кармель Ланиадо получила роль девочки Вайолет.

Она успела сняться в новом Докторе Дулиттле с Робертом Дауни младшим.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Carmel Laniado (@carmellaniadoofficial) 24 Янв 2020 в 11:24 PST

Читайте: До Игры престолов далековато: критики о Ведьмаке

Ее персонаж в сериале будет довольно капризным, однако за этим прячется светлый ум и некая склонность к садизму.

В серии компьютерных игр, как и в произведениях Анджея Сапковского, автора идеи сериала, такой героини не было.

Появление Вайолет ожидается минимум в трех эпизодах нового сезона. Премьера состоится в 2021 году.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Bring it on💜🧙‍♀️🧪⚔️ Публикация от Carmel Laniado (@carmellaniadoofficial) 5 Фев 2020 в 10:30 PST

Сериал Ведьмак – самая успешная премьера на цифровой платформе Netflix.

Ранее Факты ICTV рассказывали о том, как песня из сериала Ведьмак стала известным мемом конца 2019 года. Популярной стала фраза из песни: Ведьмаку заплатите чеканной монетой.

Источник: Deadline

Фото: carmellaniadoofficial