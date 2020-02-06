Я даже не занималась этим вопросом: Успенская рассказала о пенсии

66-летняя певица Любовь Успенская рассказала, что никогда не получала пособие от государства.

– Вы знаете, я не пенсионер. Я работаю. Я хочу много работать, чтобы ни от кого не зависеть. Я даже не занималась этим вопросом. У меня в голове не пенсия, а другие сейчас проблемы, – сказала она.

Недавно Успенская оказалась в прединсультном состоянии. Во время одной из передач дочь певицы обвинила мать в издевательствах и физическом насилии. Это стало ударом для Успенской.

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– Сложно это как-то комментировать. Говорить о том, что все тут же пришло в норму тоже не буду – это было бы ложью. Просто хочу сказать спасибо всем, кто был рядом, поддерживал и помогал расставить все по своим местам, – сказала певица в эфире передачи Андрея Малахова.

Позже дочь извинилась перед Успенской за свои слова.

В конфликтах с дочерью Успенская обвинила экс-мужа Александра Плаксина. Певица напомнила, что дочь после серьезного падения пережила несколько операций, была в депрессии и лечилась в психиатрических клиниках.

Ранее Факты ICTV писали, что Успенскую сняли с рейса Москва-Омск из-за устроенного ею скандала на борту самолета. Певица спровоцировала стычку с экипажем, потому что стюардесса не разрешила ей взять с собой собаку.

Источник: Teleprogramma.pro