Группа CLOUDLESS стала участником национального отбора на Евровидение 2020 и уже успела представить свой конкурсный трек под названием Drown Me Down.

CLOUDLESS – Drown Me Down

Биография CLOUDLESS

Группу CLOUDLESS основали в 2017 году Антон Панфилов и Евгений Тютюнник. Тогда же команда начала концертную деятельность как фулл-бэнд.

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Первым крупным релизом группы стал мини-альбом МіжСвітами. Позже она выпустила еще ряд синглов и несколько клипов.

В декабря 2017 года в столичном клубе SENTRUM прошел первый концерт CLOUDLESS. С тех пор музыканты дарят искренние эмоции своим слушателям на многих крупных фестивалях Украины, музыка коллектива звучит в сериалах, кино, на радио и ТВ-шоу. Единственный англоязычный трек Starlight долгое время держался на втором месте в топе украинского Apple Music.

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Сингл МіжСвітами стал саундтреком к сериалу Школа, а также к ТВ-шоу Хата на тата, Зважені та щасливі.

В июне 2019 года мир увидел новый альбом под названием Маяк, треки из которого звучали в шоу Любовь на выживание и Хата на тата.

Начало 2020 года для группы ознаменовалось пополнением. К коллективу присоединился участник шоу Х-Фактор Юра Каналош и гитарист Михаил Шатохин.

Ранее Факты ICTV публиковали полный список конкурсантов, которые прошли в полуфиналы национального отбора на Евровидение.