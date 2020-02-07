PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Где смотреть первый полуфинал отбора на Евровидение 2020

8 февраля состоится первый полуфинал отбора на Евровидение 2020. Начало прямой трансляции в 19.00.

Смотреть отбор на Евровидение 2020 можно на телеканале СТБ и UA:Перший. Отметим, что на сайте Факты ICTV также можно будет посмотреть трансляцию отбора на Евровидение 2020.

В первом полуфинале национального отбора на Евровидение выступят восемь участников в таком порядке: [О], Jerry Heil, Катя Chilly, KRUTЬ, Go-A, CLOUDLESS, GIO и Assol.

Читайте: Песни участников нацотбора на Евровидение 2020

Выступление участников на канале СТБ смотреть и выбирать песню вместе с жюри будут зрители.

В состав жюри национального отбора на Евровидение 2020 вошли Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Также сморите полный список участников нацотбора на Евровидение 2020. Украину представит кто-то из 16 претендентов, однако, участники сперва должны пройти два полуфинала и финал.

 

 

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка