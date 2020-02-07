8 февраля состоится первый полуфинал отбора на Евровидение 2020. Начало прямой трансляции в 19.00.

Смотреть отбор на Евровидение 2020 можно на телеканале СТБ и UA:Перший. Отметим, что на сайте Факты ICTV также можно будет посмотреть трансляцию отбора на Евровидение 2020.

В первом полуфинале национального отбора на Евровидение выступят восемь участников в таком порядке: [О], Jerry Heil, Катя Chilly, KRUTЬ, Go-A, CLOUDLESS, GIO и Assol.

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Выступление участников на канале СТБ смотреть и выбирать песню вместе с жюри будут зрители.

В состав жюри национального отбора на Евровидение 2020 вошли Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Также сморите полный список участников нацотбора на Евровидение 2020. Украину представит кто-то из 16 претендентов, однако, участники сперва должны пройти два полуфинала и финал.