PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

KRUTЬ – что известно об участнице нацотбора на Евровидение 2020

Певица KRUTЬ прошла в полуфинал национального отбора на Евровидение 2020.

Марина Круть

Биография KRUTЬ

Марина Круть родилась 21 февраля 1996 года в Хмельницком в семье рабочих. Окончила Хмельницкую детскую школу искусств по классу бандура.

Читайте: Где смотреть отбор на Евровидение 2020 Украина (первый полуфинал)

Далее продолжила обучение в Хмельницком музыкальном колледже им. И. Зарембы. За годы учебы стала победительницей и лауреатом многочисленных всеукраинских и международных конкурсов. После окончания учебы в 2016 году Марина начала свою сольную карьеру.

Читайте: Новый состав жюри, правила и участники – что известно об отборе на Евровидение 2020

Также девушка была участницей восьмого сезона Х-фактора. Сольный проект Марины, для которого она самостоятельно пишет песни, называется KRUTЬ. Певица характеризует свой стиль как инди-соул со звучанием бандуры.

В 2018 году KRUTЬ выпустила дебютный альбом ARCHE, а в 2019-м на свет появился ЕР Albino.

Ранее Факты ICTV писали, что в Роттердаме состоялась церемония жеребьевки полуфиналов конкурса Евровидение-2020. Украина выступит во второй половине первого полуфинала, который пройдет 12 мая.

Фото: bandura_krut

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка