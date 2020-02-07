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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Лей, не жалей: Макс Барских устроил вечеринку 90-х в новом клипе

7 февраля Макс Барских выпустил новинку под названием Лей, не жалей.

Последний свой клип Берега артист выпустил еще полтора года назад.

– Моя новая работа – это вызов будням, манифест против чужих критических суждений. Каждый из нас уникален, в каждом из нас скрывается яркий и неповторимый мир.

Не бойтесь его показывать, и тогда ваши будни превратятся в пятницу, где каждый из вас – яркая звезда, – так прокомментировал премьеру музыкант.

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Режиссером музыкального видео стал Алан Бадоев. С Барских они сотрудничают более 10 лет.

В клипе совмещены киноцитаты из культовых фильмов и графика эксцентричных блокбастеров 90-х, что вдохновляли артиста с самого детства.

На съемки видео понадобилось 40 часов и 40 актеров. Бюджет клипа составил $180 тыс.

Недавно Факты ICTV рассказывали, что вскорее стартует большое турне Макса Барских Nezemnaya world tour 2020.

Видео: Max Barskih

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