7 февраля Макс Барских выпустил новинку под названием Лей, не жалей.
Последний свой клип Берега артист выпустил еще полтора года назад.
– Моя новая работа – это вызов будням, манифест против чужих критических суждений. Каждый из нас уникален, в каждом из нас скрывается яркий и неповторимый мир.
Не бойтесь его показывать, и тогда ваши будни превратятся в пятницу, где каждый из вас – яркая звезда, – так прокомментировал премьеру музыкант.
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Режиссером музыкального видео стал Алан Бадоев. С Барских они сотрудничают более 10 лет.
В клипе совмещены киноцитаты из культовых фильмов и графика эксцентричных блокбастеров 90-х, что вдохновляли артиста с самого детства.
На съемки видео понадобилось 40 часов и 40 актеров. Бюджет клипа составил $180 тыс.
Недавно Факты ICTV рассказывали, что вскорее стартует большое турне Макса Барских Nezemnaya world tour 2020.
Видео: Max Barskih