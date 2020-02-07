7 февраля Макс Барских выпустил новинку под названием Лей, не жалей.

Последний свой клип Берега артист выпустил еще полтора года назад.

– Моя новая работа – это вызов будням, манифест против чужих критических суждений. Каждый из нас уникален, в каждом из нас скрывается яркий и неповторимый мир.

Не бойтесь его показывать, и тогда ваши будни превратятся в пятницу, где каждый из вас – яркая звезда, – так прокомментировал премьеру музыкант.