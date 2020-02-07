Стали известны все номинанты на премию Американской киноакадемии Оскар в 2020 году. Специальную церемонию объявления провели актеры Джон Чо и Иссаи Рэй.
Наибольшее количество номинаций, одиннадцать, получила лента Джокер от режиссера Тодда Филлипса.
По десять номинаций сразу у трех фильмов: 1917, Ирландец и Однажды… в Голливуде. В шести категориях на победу претендуют ленты: Кролик Джоджо, Маленькие женщины, Брачная история и Паразиты.
Читайте: Джокер, Ирландец или Кролик Джоджо: кто получит Оскар (ГОЛОСОВАНИЕ)
Полный список претендентов на награды 92-й кинопремии Оскар выглядит следующим образом:
Самый лучший фильм:
- Ирландец
- 1917
- Джокер
- Однажды…в Голливуде
- Паразиты
- Ford против Ferrari
- Маленькие женщины
- Кролик Джоджо
- Брачная история
Лучший актер:
- Леонардо Ди Каприо – Однажды… в Голливуде
- Адам Драйвер – Брачная история
- Хоакин Феникс – Джокер
- Джонатан Прайс – Два Папы
- Антонио Бандерас – Боль и слава
Лучшая актриса:
- Синтия Эриво — Гарриет
- Скарлетт Йоханссон — Брачная история
- Сирша Ронан — Маленькие женщины
- Шарлиз Терон — Скандал
- Рене Зеллвегер — Джуди
Лучший режиссер:
- Пон Чжун Хо — Паразиты
- Сэм Мендес — 1917
- Тодд Филлипс — Джокер
- Мартин Скорсезе — Ирландец
- Квентин Тарантино — Однажды… в Голливуде
Лучший актер второго плана:
- Том Хэнкс – Прекрасный день по соседству
- Энтони Хопкинс – Два папы
- Аль Пачино – Ирландец
- Джо Пеши – Ирландец
- Брэд Питт – Однажды… в Голливуде
Лучшая актриса второго плана:
- Кэти Бейтс – Дело Ричарда Джуэлла
- Лора Дерн – Брачная история
- Скарлетт Йоханссон – Кролик Джоджо
- Флоренс Пью – Маленькие женщины
- Марго Робби – Скандал
Лучший адаптированный сценарий:
- Ирландец
- Кролик Джоджо
- Джокер
- Маленькие женщины
- Два Папы
Лучший оригинальный сценарий:
- 1917
- Достать ножи
- Брачная история
- Паразиты
- Однажды… в Голливуде
Лучшая работа оператора:
- Маяк
- 1917
- Однажды… в Голливуде
- Джокер
- Ирландец
Лучшая работа художника-постановщика:
- 1917
- Однажды… в Голливуде
- Паразиты
- Ирландец
- Кролик Джоджо
Лучший дизайн костюмов:
- Ирландец
- Кролик Джоджо
- Маленькие женщины
- Однажды… в Голливуде
- Джокер
Лучший монтаж:
- Ford против Ferrari
- Ирландец
- Кролик Джоджо
- Джокер
- Паразиты
Лучший композитор:
- Джокер
- Маленькие женщины
- Брачная история
- Звездные войны: Скайуокер. Восток
- 1917
Лучшая песня:
- I Can’t Let You Throw Yourself Away — История игрушек 4
- (I’m Gonna) Love Me Again — Рокетмен
- Stand Up — Гарриет
- I’m Standing With You — Прорыв
- Into The Unknown — Холодное сердце 2
Лучшие визуальные эффекты:
- 1917
- Мстители: Финал
- Ирландец
- Король Лев
- Звездные войны: Скайуокер. Восход
Лучший грим и прически:
- Скандал
- Малефисента: Владычица тьмы
- Джуди
- Джокер
- 1917
Лучшее сведение звука:
- Ford против Ferrari
- К звездам
- Джокер
- 1917
- Однажды… в Голливуде
Лучший монтаж звука:
- Ford против Ferrari
- Джокер
- 1917
- Однажды… в Голливуде
- Звездные войны: Скайуокер. Восток
Лучший фильм на иностранном языке:
- Паразиты
- Тело Христово
- Страна меда
- Боль и слава
- Отверженные
Лучший анимационный фильм:
- Клаус
- История игрушек 4
- Как приручить дракона 3
- Потерянное звено
- Я потерял тело
Лучший короткометражный анимационный фильм:
- Дочь
- Котбуль
- Незабываемо
- Волосатая любовь
- Сестра
Лучший документальный фильм:
- Американская фабрика
- Пещера
- Грань демократии
- Для Самы
- Страна меда
Лучший короткометражный документальный фильм:
- В отсутствие
- Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девочка)
- Жизнь захватывает меня
- Супермен из Сент-Луиса
- Иди, беги, ча-ча
Лучший короткометражный игровой фильм:
- Братство
- Футбольный клуб Нефты
- Окно напротив
- Sorria
- Сестра
Церемония вручения премии Оскар в 2020 пройдет в ночь с 9-го на 10-е февраля. Также Факты ICTV рассказывали, где пройдет церемония вручения статуэток Оскар.