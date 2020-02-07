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Песни участников нацотбора на Евровидение 2020

Оргкомитет национального отбора на Евровидение 2020 огласил список участников, которые будут соревноваться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе.

Первый полуфинал отбора пройдет 8 февраля, а второй – 15 февраля. Финал состоится 22 февраля.

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Стоит отметить, что пока неизвестно, в какой очереди будут выступать артисты. Об этом станет известно после жеребьевки.

Украину на Евровидении 2020 представит кто-то из 16 претендентов, однако для начала стоит ознакомиться, с какими песня они будут бороться на нацотборе.

Assol – Save it

Cloudless – Drown me down

Fo Sho – BLCK SQR

Garna – Who we are?

GIO – Feeling so lost

Go-A – Соловей

Jerry Heil – Vegan

MoonZoo – Maze

TVORCHI – Bonfire

Александр Порядинский – Savior

Группа [О] – Там, куди я йду

Дэвид Аксельрод – Horizon

Катя Chilly

KRUTЬ — 99

Элина Иващенко – Get up

KHAYAT – Call for love

Ранее Факты ICTV писали, что отныне участником национального отбора на Евровидение 2020 в Украине может быть исполнитель или коллектив, который не осуществляет концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует ее во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины.

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