Пытались обмануть пограничников: 6 российским актерам запретили въезд в Украину

Российским актерам, которые пытались обманом попасть в Украину, запретили въезд на 10 лет.

– Во время мероприятий контроля пограничники Белгород-Днестровского отряда предварительно установили, что иностранцы являются участниками лирической комедии Идеальный свидетель и согласно заверений относительно них нет оснований для недопущения в гастрольных мероприятиях, – говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что актеры незаконно посещали временно оккупированную территорию Крыма, где принимали участие в съемках фильма.

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Пограничники отказали им во въезде в Украину и проставили запрет сроком на три года.

Еще двое иностранцев из этой группы не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину, за что их также не пропустили через границу. Остальные россияне отказались ехать в Украину и их вернули в Молдову.

Через несколько часов эта группа россиян опять появилась на украинской границе.

– В этот раз они выбрали другой пункт пропуска, вероятно надеясь, что им все же удастся попасть в нашу страну. Отдельные иностранцы четко понимали о наличии у них запрета на въезд, – говорится в сообщении.

Двоим актерам выписали штраф и продлили срок запрета до 10 лет. Среди актеров Игорь Ливанов, Елена Корикова и Павел Баршак.

Остальным четверым гражданам России проставлен запрет въезда в Украину сроком на три года.

Напомним, 9 января российский блогер Александра Митрошина сообщила, что ей на три года запретили въезд в Украину. По ее словам, запрет связан с незаконным посещением аннексированного Россией Крыма.