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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Вслед за Энистон: звезда Друзей Мэттью Перри завел страницу в Instagram

Американский актер Мэттью Перри порадовал своих поклонников появлением в сети Instagram.

Профиль Перри пустой: опубликованных фото пока нет. За несколько часов на его страницу подписались почти 2 млн пользователей.

Мэттью Перри завел страницу в Instagram (Инстаграм)

Рядом с главным фото, на котором актер лежит со смайликом в руках, стоит голубая галочка, что подтверждает официальные профили.

На Мэттью Перри уже успели подписаться все “друзья” с именитого сериала: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан.

 

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Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

 

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Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

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Первой заметила профиль Перри актриса Лиза Кудроу, которая в Друзьях сыграла Фиби. Она опубликовала и мило подписала их совместное фото.

 

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Finally!!! Yay!! Can’t believe my eyes MY EYES Welcome to Instagram @mattyperry4 #friendsforlife

Публикация от Lisa Kudrow (@lisakudrow)

-Наконец-то! Я не верю своим глазам! Добро пожаловать в Instagram, Мэттью Перри. Друзья на всю жизнь.

Кортни Кокс (Моника) и Дженнифер Энистон (Рейчел) успели оставить комментарии под постом Лизы.

Мэттью Перри завел страницу в Instagram (Инстаграм)

Кокс поздравила Мэттью с регистрацией, а Энистон пошутила над актером:

– Вау, Мэтти. Ты не мог подождать еще дольше?

Ранее Факты ICTV сообщали, что Дженнифер Энистон неожиданно завела профиль в Instagram и поделилась селфи со всеми актерами сериала Друзья.

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