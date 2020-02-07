Мэттью Перри завел страницу в Instagram (Инстаграм)

Американский актер Мэттью Перри порадовал своих поклонников появлением в сети Instagram.
Профиль Перри пустой: опубликованных фото пока нет. За несколько часов на его страницу подписались почти 2 млн пользователей.
Рядом с главным фото, на котором актер лежит со смайликом в руках, стоит голубая галочка, что подтверждает официальные профили.
На Мэттью Перри уже успели подписаться все “друзья” с именитого сериала: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан.
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Первой заметила профиль Перри актриса Лиза Кудроу, которая в Друзьях сыграла Фиби. Она опубликовала и мило подписала их совместное фото.
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Finally!!! Yay!! Can’t believe my eyes MY EYES Welcome to Instagram @mattyperry4 #friendsforlife
-Наконец-то! Я не верю своим глазам! Добро пожаловать в Instagram, Мэттью Перри. Друзья на всю жизнь.
Кортни Кокс (Моника) и Дженнифер Энистон (Рейчел) успели оставить комментарии под постом Лизы.
Кокс поздравила Мэттью с регистрацией, а Энистон пошутила над актером:
– Вау, Мэтти. Ты не мог подождать еще дольше?
Ранее Факты ICTV сообщали, что Дженнифер Энистон неожиданно завела профиль в Instagram и поделилась селфи со всеми актерами сериала Друзья.