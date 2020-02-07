Объявлен список участников национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2020. К слову, некоторые из конкурсантов участвовали в талант-шоу, в частности Элина Иващенко и Александр Порядинский, который победили на Х-Факторе.

Некоторые имена украинцы услышали впервые, однако сразу узнали автора хита Охрана отмєна Jerry Heil.

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Украину на Евровидении 2020 представит кто-то из 16 претендентов, артисты сначала должны пройти два полуфинала и финал. Определять победителя будет зрительское голосование, а также оценки профессионального жюри.

Полный список участников нацотбора на Евровидение:

Assol Cloudless Fo Sho Garna GIO Go-A Jerry Heil MoonZoo TVORCHI Александр Порядинский Группа О Дэвид Аксельрод Катя Чили Марина Круть Элина Иващенко KHAYAT

Однако пока неизвестно, в каком порядке будут выступать конкурсанты. Об этом организаторы конкурса сообщат позже по результатам жеребьевки.

22 января состоится жеребьевка, по результатам которой определится порядок выступлений в первом и втором полуфиналах.

Стоит отметить, что отныне участником национального отбора на Евровидение 2020 в Украине может быть исполнитель или коллектив, который не осуществляет концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует ее во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что стартовала продажа билетов на полуфиналы Национального отбора на Евровидение 2020, которые состоятся 8 и 15 февраля 2020 года.