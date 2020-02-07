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Таисия Повалий опубликовала фото в маске и на инвалидной коляске

Певица Таисия Повалий озадачила поклонников, опубликовав фотографию, на которой сидит в инвалидной коляске.

Можно увидеть, что на лице у Повалий медицинская маска, а в руках она держит лист бумаги.

– Сначала в доме возмутилась кофеварка, просто потекла и перестала варить кофе! Собрали, поставили Игорю в машину, договорились с мастером! Все, думаю, надо техосмотр кофеварки, уже время. Но, каким было мое удивление, когда ворота гаража не открылась и Игорь не смог выехать из дома! Гаражные ворота хотят обновлений! О Боги, и здесь моя нога! Прошлое хватает меня за ноги, – подписала фотографию певица.

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Повалий не объяснила, что именно с ней произошло.

Фанаты певицы надеются, что с ней все в порядке и она выздоровеет в ближайшее время.

 

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Публикация от Таисия Повалий (@tpovaliyofficial)

К слову, украинская певица Настя Каменских станцевала под свой трек Miami.

Фото: Tpovaliy official

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