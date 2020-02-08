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К ротации готовы: чем запомнилось выступление Cloudless на отборе на Евровидение 2020

В первом полуфинале национального отбора на Евровидение 2020 выступила группа Cloudless.

Коллектив спел песню Drown Me Down. Если вокалист группы успел заполучить всю сцену, то остальные участники группы были более спокойными.

Читайте: Первый полуфинал отбора на Евровидение 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)

Член жюри Виталий Дроздов отметил, что их песня очень форматная и он уже готов взять ее в ротацию к себе на радио.

Ранее Факты ICTV публиковали полный список конкурсантов, которые прошли в полуфиналы национального отбора на Евровидение.

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