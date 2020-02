Drown Me Down Утопи меня

Oh dear people what’s up with your egos?

Need another lie to do a sacrifice?

We’re all equal that’s some funny sitcom

If heaven will divide your gold won’t let you fly Дорогие люди, что с вашим эго?

Вам нужна еще одна ложь чтобы принести жертву?

Мы все равны – какая ирония!

Все равно когда небо будет делить ваше золото не позволит вам подняться.

Whoo-ohh, look at me now

They wanna take me to the river

(They) wanna drown me down

Whoo-ohh, but i’m still around

They wanna take me to the river

(They) wanna drown me down

Try me, try me, can’t drag me down, no

Try me, try me, can’t drag me down, no

Try me, try me, can’t drag me down

They wanna take me to the river

(They) wanna drown me down Вуу-ууу Посмотрите на меня сейчас

Они хотят отвезти меня к реке

Хотят утопить меня

Вуу-ууу Но я еще здесь

Они хотят отвезти меня к реке

Хотят утопить меня

Давай, давай – не сможешь потянуть меня вниз

Давай, давай – не сможешь потянуть меня вниз

Давай, давай – не сможешь потянуть меня вниз

Они хотят отвезти меня к реке

Хотят утопить меня

Oh no, what’s going on?

You don’t like me in a crown

Would you like me in the ground,

Cross in hands and face calmed down?

Oh Lord, why they’re so cold?

They just wanna push that sword

They all want me in the ground

Cross in hands and face calmed down

Oh no, i don’t like them and no, i don’t hate them

I just want them let me go

Let me breathe don’t touch my soul

Oh no, i don’t want them and no, didn’t call them

Can you please let me go?

Let me breathe don’t eat my soul Нет, что случилось?

Вам не нравится моя корона?

Вы бы лучше хотели видеть меня в земле

С крестом в руках и со спокойным лицом

О Боже, почему они такие бездушные?

Они просто хотят добить меня

Они все хотят видеть меня в земле

С крестом в руках и со спокойным лицом

Нет, они мне не нравятся

И – нет, я их не ненавижу

Я просто хочу, чтобы они отпустили меня

Позвольте мне дышать, не трогайте мою душу

Нет, я не хочу к ним, и нет – я их не звал

Может просто отпустите меня?

Позвольте мне дышать, не ешьте мою душу

Whoo-ohh, look at me now

They wanna take me to the river

(They) wanna drown me down

Whoo-ohh, but i’m still around

They wanna take me to the river

(They) wanna drown me down Вуу-ууу Посмотрите на меня сейчас

Они хотят отвезти меня к реке

Хотят утопить меня

Вуу-ууу Но я еще здесь

Они хотят отвезти меня к реке

Хотят утопить меня