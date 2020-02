GIO выпустил авторскую песню, с которой выступит на отборе на Евровидение 2020.

В первом полуфинале, который состоится 8 февраля, певец выступит под номером 7.

– В песне Feeling so Lost есть смысл и месседж, который я хочу донести людям. Это месседж в том, что все мы иногда чувствуем себя потерянным, по тем или иным обстоятельствам. Но не нужно бояться этого, не нужно бояться любить, даже если вам не отвечают взаимностью и делают вам больно. Нужно любить окружающих и самое главное делать это искренне и тогда вокруг наступит мир и взаимопонимание. Именно поэтому я решил участвовать в нацотборе с этой песней, чтобы поделится моей историей и любовью с миллионами украинцев, и надеюсь и со всем миром, – сказал певец.

О чем поет GIO в песне Feeling so Lost, узнали Факты ICTV.

Текст и перевод песни Feeling so Lost – GIO

Feeling so Lost

I remember that moment we met in a library

That second I knew that you are my destiny

You were so cute, too beautiful too

Guy like me wasn’t that good for you

And every second breathtake from that day I wanted to

Make you the happiest girl in the world

But you pushed me away, you were afraid

But somewhere inside you just want me to stay

Why you feeling so lost, I don’t understand

I’m the one you can trust all your fears and regrets

Why you feeling so lost, I don’t understand

I’m the one you can trust all your fears and regrets

By how many friends I’ve been told just to give it up

You better find someone else

But I was afraid to make a mistake

What if I’ll never love someone again

Why you feeling so lost, I don’t understand

I’m the one you can trust all your fears and regrets

Why you feeling so lost, I don’t understand

I’m the one you can trust all your fears and regrets

Why you feeling so lost

Why you feeling so lost

Why you feeling so lost

So lost

I remember that moment we met in the library

That second I knew that you are my destiny

You were so cute, too beautiful too,

Guy like me wasn’t that good for you

But why you feeling so lost, I don’t understand

I’m the one you can trust all your fears and regrets

Why you feeling so lost

Чувство потерянности

Я помню тот миг, когда мы встретились с тобой в библиотеке

Тогда я и понял, что ты моя судьба

Но ты была такая милая и красивая,

что парень вроде меня был тебя недостоин

И с каждым вторым вздохом с того дня я хотел

Сделать тебя самой счастливой девушкой на свете

Но ты меня оттолкнула, ты была напугана

Но где-то внутри ты просто хотела, чтобы я остался

Почему ты чувствуешь себя такой потерянной, я не понимаю

Я тот, кому ты можешь доверить все свои страхи и сожаления

Почему ты чувствуешь себя такой потерянной, я не понимаю

Я тот, кому ты можешь доверить все свои страхи и сожаления

Сколько друзей мне говорили, просто забудь ее

Тебе лучше найти другую

Но я боялся ошибиться

Что если я больше никогда не полюблю

Почему ты чувствуешь себя такой потерянной, я не понимаю

Я тот, кому ты можешь доверять все свои страхи и сожаления

Почему ты чувствуешь себя такой потерянной, я не понимаю

Я тот, кому ты можешь доверять все свои страхи и сожаления

Почему ты чувствуешь себя такой потерянной

Почему ты чувствуешь себя такой потерянной

Почему ты чувствуешь себя такой потерянной

Такой потерянной

Я помню тот миг, когда мы встретились с тобой в библиотеке

Тогда я и понял, что ты моя судьба

Но ты была такая милая и красивая, что парень вроде меня был тебя недостоин

Почему ты чувствуешь себя такой потерянной, я не понимаю

Я тот, кому ты можешь доверить все свои страхи и сожаления

Читайте: Песни участников нацотбора на Евровидение 2020

В составе жюри нынешнего отбора – Тина Кароль, Андрей Данилко и Виталий Дроздов.

А тем временем Факты ICTV запустили голосование, чтобы узнать, кого из участников наши читатели хотят отправить на Евровидение 2020 от Украины.

Фото: СТБ